V síti EuroTelu a Paegasu lze přes zvláštní čísla telefonovat zdarma

Nedávno jsme procházel laickými diskusními fóry na alt.cellular.gsm a narazil jsem na zajímavý dotaz: jak volat v síti GSM zdarma. Na tom není až tak nic divného, ale já jsem kupodivu narazil i na odpověď, která mne svojí jednoduchostí fascinovala: vytočte číslo 112 nebo libovolné číslo začínající 0800 - a tento hovor vám nebude účtován.

Samozřejmě je to chyták na naivního tazatele i na všechny, kteří si v bláhové naději klikli na tento článek: čísla 112 a 0800 jsou zcela oficiálně netarifovaná. Mne však oslovila jednoduchost principu: na blbou otázku blbou odpověď. Je zcela jasné, že tazatel naivně očekával jednoduchou radu - té se mu také dostalo. A tak tento článeček bude zase jednou baladou o lidské naivitě.

Věřte, že lidská naivita je nekonečná. Příkladem budiž výše uvedený laxní dotaz (doslovný překlad!) - a mistrovství výše uvedené odpovědi. Ano, padlo šifrování COMP128, jsou známy algoritmy A8 i A5, víme že RadioMobil i EuroTel si stejně jako 98 procent ostatních providerů ušetřili práci a pro COMP128 používají 40 bitovou šifru namísto 56 bitové. I tak potřebujete značný výpočetní výkon na to, abyste byly schopni několik hodin po skončení hovoru zjistit alespoň přibližný obsah hovoru - a to i v případě, že jste odborně na výši - neřku-li že byste chtěli monitorovat hovory určité osoby. A nemluvě o tom, že byste byly schopni vést telefon na cizí účet fintou známou z NMT - prostým "vystrčením" z kanálu a jeho přebráním.

Technické nároky jsou poměrně značné - potřebná technika se pohybuje v realitě několikaletého bastlení nebo několika statisíců. A kdokoliv, kdo disponuje patřičným kapitálem, aby mohl monitorovat radiové pásmo, zda tu snad nehovoří některá z jeho obětí, si může bezpochyby dovolit jinou cestu: tučně odškodnit někoho na ústředně a zajistit ho důchodovým balíčkem před případným vyhazovem. Vyjde to levněji a je to v neposlední řadě spolehlivější. Toto jsou hlavní důvody, proč bych nepřeceňoval pád posledního nerozluštěného kryptovacího algoritmu zajišťujícího bezpečnost sítí GSM. Pochybuji, že výsledkem operace stojící statisíce bude provolání tisícikoruny z účtu pana Vonáska - a pokud jde o vyšší cíle, není třeba si dělat iluzí, že by cesta nebyla nalezena mimo technickou sféru.

Samozřejmě to staví otázku, co s důvěrnými hovory. Odpověď je jasná: nevést je. Jistě, i ke GSM se dá koupit scrambler či jednoduchý dekoder, který by poměrně na dlouhou dobu zamotal hlavu člověku nepočítajícímu s takovou variantou, ale je to cesta?

Jak telefonovat zdarma v síti EuroTel jsme kdysi demonstrovali. Bylo to možné díky závažné chybě ve firmware telefonů Ericsson řady 6 a 7, které ve spolupráci s Go kartama způsobovala netarifikování hovorů. Vada se dodneška opakuje po mnoha předplacených kartách v Evropě. Po celém internetu se šířily nabídky na nekonečné telefonní karty, které prodávala Anti Telecom Group. Zase se našlo mnoho takových, kteří dvě tisícovky do podobné vymoženosti vrazili - a nepřišlo jim nic (kupodivu). Dobrá - Anti Telecom Group si takto vydělané peníze užije s odkladem, neboť policie zareagovala velmi rychle, jako ostatně vždy, když někdo zkříží zájmy velké firmy. Běda ovšem těm, kterým se zdálo podivné, že telefony se od dubna 1998 zavádějí svižně i v oblastech, kde až dosud nebyly - a běda těm, kteří se odvážili dát to do souvislosti se zdražením těchto přípojek ke stejnému datu.

Jsme naivní. Věříme všemu. Věříme mým pitomým nadpisům. Věříme v to, že někdo dnes mění zítřek. Věříme v telefonování zdarma. Věříme telefoní lince natažené na Měsíc. Věříme nekonečnu prorokovanému telefoním kartám.

Nic z toho není pravda - všechno má své ale. I ten nadpis...