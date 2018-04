V síti EuroTel lze volat zdarma!

Jestli něco mysl mobilně telefonujícího oblaží, pak to bude dozajista zpráva, že něco je zdarma. Přesně to měl asi na mysli EuroTel, když v rámci zkušebního provozu pokrytí stanic metra nabídl možnost zdarma telefonovat v síti EuroTel GSM Global v těchto stanicích metra.

Každý hovor, který započne ve vnitřním pokrytí stanic metra - tedy na Muzeu, Můstku a I. P. Pavlova - v síti EuroTel GSM Global, nebude klientovi účtován v případě, že jde o hovor vnitrostátní - tedy lhostejno, zda do pevné nebo mobilní sítě v rámci České republiky. Stejně tak nebudou účtovány služby SMS. Týká se to samozřejmě nejenom tradičních tarifů, ale i předplacených Go karet.

Kdybyste měli cestu po povrchu okolo metra, sjeli byste si do něj proto, abyste si zdarma zavolali?



Hovor musí být započat na BTS patřící k pokrytí metra - v případě, že vyjedete na povrch a budete v hovoru pokračovat, je tento hovor zdarma. Pokud ale hovor sestavíte na povrchu a sjedete do metra, bude tento hovor klasicky účtován.

Tato nabídka platí podle generálního ředitele EuroTelu Eda Kingmana po omezenou dobu zhruba třiceti dnů a v případě, že by byla spekulativně zneužívána, bude zrušena - to by EuroTel dal včas vědět (sledujte Mobil server ;) )

Tento testovací zdarma provoz je EuroTelem chápán jako praktické ověření smysluplnosti pokrývání metra. Podle Eda Kingmana je totiž hlavní otázkou, která čeká na vyřešení, nikoliv problém pokrývání, ale problém toho, zda při vysoké hlučnosti starých vagónů metra - až 90 dB - bude ještě telefonní hovor vůbec slyšitelný a zda i protistrana neuslyší jen řinčení vagónů metra. A to by právě měli v praxi otestovat uživatelé sítě EuroTelu; jejich spokojenost pak bude vodítkem pro další pokrývání tunelů. Připomínáme, že v současné době je pokryt pouze tunel mezi IP Pavlova a Muzeem.

EuroTel by tím také rád monitoroval zatížení sítě v metru a podle toho dimenzoval její další rozvoj. Vzhledem k tomu, že samo technologické zajištění pokrytí metra je velmi zajímavé, budeme tomu věnovat samostatný článek v průběhu tohoto týdne.