V Rusku se prodávají Nokie s portrétem Stalina

V moskevských obchodech se objevily mobilní telefony Nokia s portrétem Josifa Vissarionoviče Stalina na krytu. Informovala o tom agentura APA. Na internetu už lze najít i první fotografie takových telefonů – ta vůbec první se objevila na serveru The Cell Freak a zobrazuje upravený model 6500 Classic s portrétem nechvalně proslulého diktátora na zadním krytu.

Podle agentury APA je v obchodech nabízena celá řada modelů s cenami v rozmezí 1 000 až 60 000 rublů. Oficiální představitelé finského výrobce se nechali slyšet, že tato hrůzná edice rozhodně není jejich dílem. Nokia se od celé záležitosti distancuje a po právu tvrdí, že takové telefony poškozují image značky. Jenže i sami představitelé výrobce asi vědí, že to je tak to jediné, co mohou udělat. „I kdyby byla Nokia na pokraji krachu a uvedení telefonu nebo krytu s portrétem Stalina by bylo jedinou možností, jak nepřízeň osudu zvrátit, Nokia by to nikdy neudělala,“ prohlásil nejmenovaný představitel finského výrobce.

Telefony podle všeho nemají certifikát pravosti od výrobce a tak se na ně nevztahuje standardní záruka Nokie. Záruční opravu tak bude muset provádět servis prodejce, který však již za pár týdnů nemusí existovat. Není však jasné, zda jsou nabízené stalinovské kusy úplnými padělky, nebo zda jde jen o překrytované telefony.