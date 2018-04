V roce 2009 se rozpoutá válka systémů, čekají nás nové služby i funkce

Změny, které se nás bezprostředně dotknou, budeme sledovat už za pár měsíců; čeští operátoři navzdory finanční krizi bujaře investují do svých infrastruktur, aby v nejbližší době spustili či rozšířili své sítě třetí generace. V nejbližších měsících tak učiní Vodafone a v průběhu roku se přidá i česká jednička, operátor T-Mobile.

Telefónica O2 už svou UMTS síť má, lenit se ale nebude ani zde. Firma tento rok významně rozšíří pokrytí svých 3G služeb. Podobný vývoj lze očekávat i u U:fona, který se však po sebejistém vstupu na český trh příliš stáhl do ústraní. Téměř o něm neslyšíme a nelze tak s přesností odhadnout, jak si tento zelený mužík nyní povede.

Hledání nových příjmů

S modernizací sítí úzce souvisí i nové služby, které nám budou operátoři podsouvat. Prvenství si v tomto duchu udrží mobilní internet, se kterým už nyní silně koketuje Vodafone. Jeho vánoční dárek v podobě internetu v mobilu na půl roku zdarma má kromě efektu obdarování jasný marketingový cíl - vybudovat silné podhoubí pro přísun nových příjmů, například z mobilní reklamy.

Hledat nové cesty, odkud poplynou peníze do firemní kasičky, ostatně budou všichni. A to nejen operátoři. Kromě nových tarifů a služeb lze očekávat i razantní změny ve vnímání trhu. Analytici predikují dobré časy a jednotně se shodují, že komunitní služby budou v rámci mobilních služeb v popředí zájmu. Tím se otevírají vrátka zejména internetovým hráčům typu Google. Operátoři by pak na tento trend měli samozřejmě také zareagovat.

Z nových služeb lze očekávat například aplikace pro neomezené stahování hudby. Vždyť Vodafone při našem loňském dotazu nevyvrátil možnost navázání spolupráce s firmou Omnifone, která provozuje plně fungující službu Music Station. Na hudbu mají políčeno i samotní výrobci, příkladem může být Nokia Music Store.

Záplava "jáTelefonů"

Propojení mobilního a internetového světa jasně ilustrují i právě příchozí operační systémy nové generace. Jestliže se minulý rok snažili výrobci dostihnout náskok Applu s jeho revolučním iPhonem jen úpravou letitého a značně zkostnatělého systému Windows Mobile, letos se už zahanbit nenechají. Nástup hlásí Google Android, Palm webOS a v očekávání jsou Windows Mobile 7. Nokia pak do této hry vstupuje s upraveným Symbianem a RIM se svým prostředím použitým v BlackBerry Storm.

To, co bude prodávat, bude použitý systém. Ten již sám o sobě nikdy nepoběží na špatném "železe". Hardware a potažmo i design bude důležitý, ale v tomto segmentu se bude muset spokojit až s druhou příčkou. Klienty zde bude zajímat hlavně průnik množin "moderní prostředí a ovládání" a "nabízené funkce". S tou první přišel iPhone, ta druhá je pro konkurenci klíčovou zbraní proti němu.

Operační systémy nové generace jsou navíc koncipovány zcela odlišně než dosud. Namísto zaměření na offline činnost maximálně využívají online služeb velkých hráčů. Tím se opět potvrzuje nastupující vliv mobilního internetu.

Nové a lepší funkce

Mrtvo ale nebude ani u "obyčejných" telefonů. Kuloáry už nyní zmiňují blížící se desetimegapixelový čip pro integrovaný fotoaparát v mobilu. Honba za co nejvyšším číslem na objektivu by ale pro letošek měla být doplněna i snahou o vylepšení použité optiky. I obyčejné mobily pak budou stále častěji využívat dotykové ovládání. Standardem ve střední třídě se stane GPS navigace.

Stále častěji zaznívá i nový trend: projektor integrovaný v mobilním telefonu. Letos se jistě dočkáme nějakého takového přístroje, přece jen ale půjde prozatím jen o exota. Na reálné potvrzení tohoto směru vývoje si budeme muset ještě rok dva počkat. Nyní se můžeme těšit na sílící pozici mobilní televize, pro tento rok se očekává uvedení hned několika desítek telefonů s podporou digitální televize formátu DVB-T či DVB-H.

Za méně peněz více muziky

Významný bude pro letošek pokles cen u velmi slušně vybavených telefonů, které se posunou do cenové hladiny okolo pěti tisíc korun. Za tyto peníze budou nově k sehnání přístroje, které se ještě letos kupovaly za částky téměř dvojnásobné. Za jednoho "Masaryka" dostanete v roce 2009 přístroj s velmi slušným fotoaparátem, kvalitním displejem, hudebním zázemím (přehrávač, rádio, podcasty...) či pamětí (vnitřní + slot).

Letošek bude bohatý i na pokles cen jednoúčelových navigací. Sehnat kvalitní přístroj s dostatečným mapovým pokrytím pod tři tisíce nebude nejmenší problém. Nejvyšší modely pak nabídnou jako standard přehrávání multimediálních funkcí, předpokládá se masivní nástup FM vysílačů pro snadné spojení navigace s audiosystémem v automobilu, samozřejmostí bude rozšířená spolupráce s mobilním telefonem.