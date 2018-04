V říjnu se dočkáme špičkové Motoroly Z10 s 3,2 Mpix fotoaparátem

Jak je z prezentované fotografie patrné, bude se jednat o vylepšený již prodávaný model Z8. Novinka Z10 tak bude používat operační systém Symbian UIQ. Signalizuje to shodné uspořádání jednotlivých kláves a charakteristické tlačítko s domečkem. Pravděpodobně ani model Z10 nebude mít dotykový displej.

Z prezentovaných informací již víme, že nová Motorola nabídne 3,2 megapixelový fotoaparát, který zvládne pořizovat video v kvalitě 30 fps. Rozlišení fotoaparátu je prozatím nejvyšší, které jakákoliv Motorola nabídla. Není vyloučeno, že se jedná o první mobil vzešlý ze spolupráce se společností Kodak. Dále víme, že telefon bude podporovat sítě třetí generace UMTS.

Začátek prodeje v říjnu zapadá do dříve anoncovaného oficiálního představení nových Motorol. To by mělo proběhnout ve stejném měsíci a mimo modelu Z10 by se měla světu oficiálně ukázat i Motorola MOTOROKR U9, MOTOROKR W5 a PEBL U3.