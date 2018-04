V Rakousku zaplatíte MHD mobilem, dočkáme si i v Čechách?

Platby za služby či zboží prostřednictvím mobilního telefonu - takzvaná m-commerce či m-platba - byly před časem českými mobilními operátory bouřlivě oslavovány jako služba budoucnosti. Uživatelům byly předkládány vize, jak budou moci platit svým mobilem v podstatě za cokoli a kdekoli. Někteří komentátoři dokonce prohlašovali, že v blízké budoucnosti mobilní telefony budou konkurovat platebním kartám. Vždyť mobilní telefon již má skoro každý.

A jak je tomu dnes? Svým mobilním telefonem můžete zaplatit za chutný chlazený nápoj, za umytí svého osobního automobilu v některé z myček patřících k síti čerpacích stanic Aral. Můžete si také objednat a následně zaplatit za lístky do biografu. Nic víc? Přiznejme si, že na masivní rozšíření mobilu jako platebního nástroje to v nejbližší době skutečně nevypadá.

V cizině zaplatíte i za parkování

Jiná situace je ale v okolních státech. Například v polském hlavním městě již téměř dva roky můžeme zaplatit mobilem za parkování v centru (Mobil.cz informoval). Ve Vídni můžete za parkování automobilu zaplatit mobilním telefonem také a nově je zaváděna služba umožňují platby mobilním telefonem za jízdné v městské hromadné dopravě.

Jak pro Mobil.cz řekl Alfred Almeder, tiskový mluvčí společnosti Wiener Linien, pilotní provoz zahrnuje prozatím pouze vídeňské tramvaje. Pokud se systém osvědčí, bude zaveden také ve všech městských autobusech. Podle Almedera mohou za jízdné platit účastnící kterékoli rakouské mobilní sítě.

Možnost platby mobilem za jízdné v městské hromadné dopravě je asi nejvýhodnější především pro ty, kteří ji nevyužívají příliš často. Pravidelní cestující totiž dávají přednost časovým předplaceným jízdenkám, zatímco cestujícím občasným odpadne nutnost hledat prodejní místo jízdnenek.

V ČR prozatím ne

A jak jsme na tom v ČR? Zajímalo nás, jestli se podobné možnosti dočkáme také v našich luzích a hájích, a oslovili jsme odpovědné představitele českých mobilních operátorů. Diana Dobálová, tisková mluvčí společnosti Eurotel Praha, na náš dotaz odpověděla: "Mobilní platby obecně jsou pro společnost Eurotel službou, které nyní věnujeme velkou pozornost. Byl to právě Eurotel, který inicioval založení Asociace pro mobilní platby, sdružující všechny mobilní operátory a 5 největších bank.

V poslední době měl Eurotel velmi pozitivní zkušenost se službou mobilních plateb při letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Navštěvníci festivalu si zde mohli zakoupit vstupenky na jakékoliv představení přímo z mobilního telefonu a zaplatit je ze svého účtu, či kreditu. Behem šesti festivalových dnů tak bylo prodáno přes 1 400 vstupenek.

Proto společnost Eurotel i nadále vyhodnocuje další příležitosti pro mobilní platby, včetně Vámi zmiňovaných plateb jízdného v MHD, resp. parkingu, s cílem nabídnout svým zákazníkům co nejširší spektrum těchto služeb."

Podobně odpověděla i Martina Kemrová z T-Mobilu: "T-Mobile vnímá m-platbu jako velmi perspektivní formu využití mobilních telefonů, zejména v oblasti mikroplateb. TMCZ spustil m-platbu již v roce 1999 - první vlaštovkou byla možnost placení mobilem v automatech Coca-Cola a myčkách Aral. V květnu tohoto roku se možnost platby mobilním telefonem rozšířila o platby na internetu či WAPu (např. za přístup na stránky pro dospělé či za hraní online her na internetu). T-Mobile do budoucna počítá s dalším rozšířením platebních možností."

Vyjádření Romana Frkouse z Oskara podává více informací: "Pilotní projekty umožňující platby jízdenek, parkovného nebo nákup zboží po internetu s bezpečnou platbou přes mobil jsou rozhodně zajímavým a perspektivním směrem, kterým se budou mobilní komunikace do budoucna rozvíjet. Je však důležité, aby existovaly jednotné standardy, které umožní tyto služby opravdu používat. Proto je Oskar zakládajícím členem Asociace pro mobilní platby, který se aktivně snaží spolupracovat na vytvoření jednotného formátu, a přispět tak k dalšímu rozvoji m-commerce služeb."

Blýská se na časy?

Vyjádření mobilních operátorů vyznívají pro nás poměrně optimisticky. Všichni považují mobilní platbu za zajímavou a užitečnou služby a přikládají jí do budoucna značný význam. Shodují se také na tom, že rozšíření současných služeb prověřují a připravují. Kdo však nabídne možnost platby za parking či MHD dříve, to již ukáže pouze čas. Pro nás zákazníky by ale bylo nejvýhodnější, kdyby tak učinili všichni operátoři současně.