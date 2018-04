V Rakousku chce vláda peníze za operátorské stožáry

Minulý týden proto dolnorakouský zemský sněm přijal zákon, podle kterého by měli operátoři platit od příštího roku z každého vysílače roční daň až 21.000 eur, tedy asi 630.000 korun. Informují o tom dnešní Lidové noviny.

Provozovatelé mobilních sítí však tvrdí, že v takovém případě budou muset v Dolních Rakousích zvýšit ceny. To by znamenalo, že v této části Rakouska budou vyšší telefonní poplatky, než ve zbytku země.

"Je naší povinností chránit životní prostředí a zdraví obyvatel," prohlásil podle deníku dolnorakouský hejtman Erwin Pröll. Zákon by podle něj měl zabránit především divoké výstavbě vysílačů. Na mnoha místech stojí často čtyři stožáry čtyř operátorů vedle sebe. Zákon by je měl donutit, aby kvůli vysoké dani vždy postavili jeden stožár pro všechny.

Operátoři i výrobci mobilních telefonů chystají protiopatření. Nová daň podle nich odporuje rakouské ústavě i telekomunikačním zákonům EU. Pokud začne zákon platit, promítnou se poplatky do telefonních účtů a komfort telefonování v Rakousku poklesne.

Změna tarifů by se dotkla i zahraničních turistů. Pokud by například český občan telefonoval domů ze Salcburku, hovor by ho vyšel levněji než odkudkoli z Dolních Rakous, které sousedí s ČR. Argumentům operátorů naslouchají i někteří vládní politici. Spolkový ministr dopravy Hubert Gorbach označil podle LN nový

dolnorakouský zákon dokonce za fušerský.