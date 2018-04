V ráji dilbertů - Ženeva 1999 Sexy koncepční telefony, které se nikdy nedostanou na trh ... hostesky propagující východoevropské telekomunikační společnosti o kterých nikdo nikdy neslyšel...pověsti, šuškanda, drby a zkazky z latrin....Ženeva 1999 byla rájem techniků a dilbertů. Nebylo to to pravé místo k prosazování názoru, že zásada: "vítěz bere vše" už dnes v high - tech neplatí. Přes obrovské davy se našla místa pustá a prázdná - například společnosti třetího řádu Hitachi a Bosch - a i výrobci spolehlivě kralující v druhé lize - Siemens - měli problémy přitáhnout dostatečnou pozornost návštěvníků. Na druhé straně dostat se do stánků Motoroly, Ericssonu nebo Nokie vyžadovalo přiměřeně aplikovat zkušenosti z výcviku boje beze zbraní.

Kampaň Motoroly byla pravděpodobně nejlepší; plakáty v duchu graffiti s výhružným textem "Konec známého světa." V pavilonu jsem pak očekával cosi v duchu městské gangsterky, ale zatím to vypadalo jako derivát "Horečky sobotní noci." Nicméně telefon určený k připnutí na zápěstí přitahoval hodně pozornosti a rozhodně vypadal lépe, než podobný výrobek fy Samsung. Návštěvníci ještě stále obdivovali drobné telefony serie V; odborníci se spíše soustředili na špatné výsledky prodeje sítí, oznámené v průběhu veletrhu. Zaměření na zákazníka je pravděpodobně nutná protiváha špatným výkonům divize infrastruktur. Pagery a Iridium v současné době ohrožují růst Motoroly nejvíce. Dokládá to i defensivní reklamní kampaň Iridia v duchu "I tohle řešení funguje". Motorola nám tedy balancuje mezi obratem k lepšímu (polovodiče - mobilní telefony) a obtížným závažím neprosperujících odvětví (mobilní sítě - paging - satelitní komunikace). Pro většinu lidí to dohromady dává dvakrát plus a třikrát mínus; konečný součet je na vás.

Ericsson předvedl telefony třetí generace - v počítačové simulaci - a vzbudil tím značnou pozornost stejně jako důrazem, který v současnosti klade na GPRS. Setkání analytiků mělo ale výhružný podtón. Telefon Ericsson R380 WAP je asi ten nejdychtivěji očekávaný model; kompaktní model s displayem zabírajícím většinu povrchu. Problém je ale stepování Ericssonu okolo uvedení na trh. Pravděpodobně se telefonu nedočkáme ve větších množstvích dříve než na počátku léta a to může způsobit problémy. Divize mobilních telefonů Ericssonu je námětem hovorů v odborných kruzích. Podařilo se jim udržet dominantní postavení v Latinské Americe a v Asii, žádná jiná společnost je ani neohrozila a vážnější útok se dá očekávat až v letech 2000 - 2002; konkurence se právě probouzí. Celkový obraz doplňují mizerné výkony tradičních drátových komunikací, pokud možno ještě horší než v loňském roce. Je čas radikálních změn.

Nokia měla pavilon našlapaný profesionály toužícími šáhnout si na 8850 a 7110. Na mne udělal nejhlubší dojem Snake II - zuby a drápy tohoto výrobku jsou téměř viditelné, natolik je display lepší než konkurence. Některé nové aplikace WAP se zdají mít budoucnost. Zalíbila se mi služba předvádějící cenu a trend vybraných akcií na trhu. Šest řádek textu stačí pro zpravodajství CNN, můžete si vybrat z hlavních titulků a vyvolat detaily toho co vás zajímá. Detaily ve třech až šesti větách. V žádném případě nejde o WWW multimedia, ale je to daleko lepší než současné SMS služby v mobilních telefonních sítích.

Hlavní dojem: i jednoduché zasílání textových zpráv na mobilní telefony je v Evropě i v Asii na vzestupu. Ve Velké Britanii vzrostlo množství zasílaných SMS o 1000% během posledních dvanácti měsíců. Ty tři nuly to není chyba; na takový růst je Internet via PC slabý. Porovnání výkonu WAP a laptopu může být nepodstatné, jde o to, že WAP je z hlediska výkonu značně lepší než současný systém zasílání SMS. Nokia se překvapivě ve své čtvrteční konferenci vyhnula osobním komunikátorům a soustředila se na LAN, IP, Bluetooth, 11Mbps PC karty v prvním kvartálu 2000 a tak podobně. Zdá se, že Nokia začíná být citlivá na svoji nálepku "výrobce spotřební elektroniky". Změna image si ale vyžádá značné úsilí - v současnosti je to možná pro Nokiu ten největší úkol.

Alcatel, obecně vzato, je ta nejméně oblíbená společnost současnosti. Po úspěšném roce 1998 ztratily poněkud švunk hlavně díky lpění na telefonech nejnižší cenové kategorie. Jejjch divize sítí je obecně vysmívána a současné nákupy v USA ze zdají být hloupé i pro Evropskou telekomunikační společnost. Siemens se zdá chytat druhý dech, mají překvapivý úspěch na asijských trzích a jejich nové telefony jsou také hit. Daleko důležitější je skutečnost, že Siemens je v dobré pozici sklízet profit na mobilních trzích. Každý mluví o barevnách displejích a Siemens byl první výrobce, který jej úspěšně uvedl na trh. Jejich nákupy v USA také nejsou považovány za nejlepší, ale najít američana, který řekne něco positivního o evropském kupování amerických telecomů je stejně těžké, jak najít evropana s dobrým míněním o mobilních divizích Motoroly, Nortelu nebo Lucentu.

Jedním z největších překvapení byla nevraživost vůči Ciscu. Evidentně tolik propagovaná smlouva s Telia není tím čím by měla být a s dalším postupem vůči tradičním operátorům se z řečí může stát problém. Lucent se zdá získávat půdu na evropském trhu infrastruktur. Samsung měl hodně řečí, ale možná si ukousl příliš velké sousto se svým velkorysým programem spotřebních výrobků. Jejich WAP demo působilo lacině a prodlevy mezi příkazem a výkonem byly příliš dlouhé. Prezentace Globalstaru porušila zlaté pravidlo firmy Nokia z roku 1989 - nikdy nepoužívej obě ruce k manipulaci s telefonem, nepůsobí to dobře. Jen anténa telefonu Globalstar je větší než na výstavě předváděný nový telefon Ericsson GSM-900/1900 T28World.

Klíčové trendy:

1. Koncentrace na jádro sítí. Hlasové a datové služby se postupně sbližují a zvyšující se přenesený objem se projeví v úspěchu vedoucích IP společností. Software a hardware potřebný k přístupu k datům se stane běžným zbožím a jeho cena bude stále klesat díky levné pracovní síle v Asii. Mobilní operátoři se navzájem připraví o ziskovost jednak cenovou válkou a jednak rozsáhlými investicemi do výstavby sítí - jejich peníze ale nakonec neskončí u výrobců základnových stanic a periferií ale na kontech společností v oboru budování páteřových sítí.

Budoucnost patří Ciscu, Lucentu a Nortelu. Nadhodnocené společnosti odsouzené ke ztrátě jsou Motorola, Nokia, Ericsson a mobilní operátoři.

2. Zájem se bude soustředit i na periferní zařízení sítí. Obrovská poptávka v oblsti přenosu dat způsobila masivní přeinvestování v oboru a důslekem bude přebytek kapacity a nové a lepší periferní zařízení pro náležité využití této kapacity. Tohoto trendu ale kompletně využijí jen nejsilnější společnosti. VoIP je stále jenom snem v mobilních sítích - a mobilním se stává úplně všechno. Mobilní operátoři dosáhnou budou vysoké ziskovosti tím, že se změní na portál mobilního obchodu a soustředí se na poskytování služeb s přidanou hodnotou. Přenos dat a hlasové komunikace se stane investorsky neatraktivní; ziskovost roste nepřímo úměrně vzdálenosti od zákazníků a nejziskovější jsou společnosti, které mají k zákazníkům nejblíž. Drátové komunikace se budou postupně přibližovat k železnicemi.

Budoucnost patři Motorole, Nokii a Ericssonu. Nadhodnocené společnosti odsouzené ke ztrátě jsou Cisco, Lucent a Nortel.

Tak tady to máte - stačí vnímat situaci v globále a není nic jednoduššího než předvídat vývoj oboru v budoucnosti.

Jak přežít na výstavě Ženeva 2003:

* Noste každý den černý oblek a drahou kravatu. Můžete se obléci ležérně a pokud jste Steve Ballmer, budou vás brát pořád vážně. Pravděpodobně vás ale předhodí nějakému třiadvacetiletému zelenáči naprogramovanému na neustálé opakování patnácti reklamních sloganů. Proti tomu je pocení se v kvádru malým problémem.

* Rozmyslete si pořádně, než se ubytujete ve studentských kolejích, když je druhou variantou hotel v Lausann. Já volil vzdálenost, nikoliv komfort a za astronomickou cenu očekával alespoň mýdlo v koupelně. Nakonec jsem ukradl v společné kuchyni saponát na nádobí. Když jsem stál pod sprchou, začala mi na dveře s voláním "Jet'aime, je t'aime" mlátit plačící slečna a nejhorší na tom bylo, že si spletla dveře. Já netvrdím, že cestovat denně 100 mil do opravdového hotelu je lepší; je jen třeba být připraven čelit situacím, které mohou nastat.

* Snažte se porozumět a vychutnat kulturní rozdíly. Rozhodně není konstruktivní se zlobit kvůli nejhoršímu stolu v restauraci a mizerné obsluze určené cizincům. Nikoliv nasrat se, ale pomstít se je moje heslo a proto jsem použil obávaný Texaský Gambit:

- Objednáte si k lososu těžké červené víno a zkomolíte položky jídelního lístku. Salát sníte vidličkou pro hlavní chod a k telecímu si řeknete o kečup - a když ho přinesu, zeptáte se zdvořile, zda nemají Heinz jako jiné prvotřídní restaurace. Při odchodu poplácáte žoviálně vrchního po zádech.

Nesnažte se o správný přízvuk. Cizí filmy jsou ve Švýcarsku stejně dabovány a tak nikdo nepozná rozdíl. Moje taktika vám samozřejmě nezajistí lepší servis, ale vidět aristokratického švýcarského číšníka bublat bezmocným vztekem má téměř léčebné účinky.

Tero Kuittinen, překlad Prokop Krásný