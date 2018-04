V Praze se testuje další formát mobilní televize

Systém označovaný jako DMB umožňuje přijímat audio, video i data přes mobilní telefony a přenosné malé TV přijímače vhodné například do auta. Systém by tak měl v budoucnu nabízet podobné služby jako jiná technologie DVB-H, označovaná jako televize do mobilu.

Alternativní formát DVB-H je obdobou klasického digitálního vysílání DVB-T, tedy běžného terestriálního šíření signálu. Na letošním Invexu jej představili operátoři T-Mobile a Eurotel. Digitální vysílání představuje přenos digitálních dat prostřednictvím rádiových vln. Vysílání přitom probíhá mimo datové sítě operátorů na jiných frekvencích. - více zde...

Více informací najdete na této adrese.