Galileo otevřelo v Praze sídlo, shání uklízečky s bezpečnostní prověrkou

Agentura začala s ostrým provozem v Holešovicích už v pondělí.

Evropský satelitní navigační systém Galileo by měl začít poskytovat první služby do konce roku 2014. Během oficiálního otevření sídla agentury GSA to uvedl místopředseda Evropské komise Antonio Tajani. Plně funkční by měl být systém na přelomu let 2019 a 2020.

Do konce roku 2014 má Galileo nabídnout například službu pátrání a záchrany, veřejnou regulovanou službu a otevřenou službu. Podle ředitele GSA Carla des Doridese systém nebude plně provozuschopný, ale poskytne například výrazné zlepšení signálu navigačního systému GPS, se kterým se bude doplňovat.

Navigační systém Galileo v kostce Je společným projektem EU a Evropské vesmírné agentury (ESA) a má odstranit závislost na americkém navigačním systému GPS.

Má začít fungovat v roce 2014 s 18 satelity; plně funkční bude až se 30 družicemi, nejpozději v roce 2019.

Oproti ostatním systémům má být Galileo přesnější (na jeden až dva metry), a to díky revolučním atomovým hodinám.

Rivalem Galilea bude i čínský Compass, jenž má sestávat z 35 družic.

Bude vysílat pět druhů signálů, zdarma dostupný veřejný, kódovaný pro komerční účely, certifikovaný signál pro navigaci letadel, šifrovaný pro specifické uživatele a záchranné akce.

Vybudování až do jeho plné operability v roce 2019 má stát unii ještě přes pět miliard eur. Z rozpočtu na léta 2007 až 2013 EU vyčlenila na Galileo 3,48 miliardy eur.

Zakázku na výrobu prvních 14 satelitů získala německá OHB System AG, francouzská Arianespace zajistí jejich vynesení do vesmíru a italská ThalesAleniaSpace poskytne systémovou podporu.

Podle ministra dopravy Pavla Dobeše je otevření centra důležité nejen z hlediska prestiže České republiky v EU, ale jeho činnost bude mít pro Česko také pozitivní ekonomický přínos a poskytne prostor pro uplatnění tuzemských technologií a inovací. Ministerstvo dopravy zřídilo řídící výbor, který se snaží zapojit české firmy a instituce do Galilea.

Zatím se na oběžné dráze nacházejí dva satelity, další dvě družice by měly přibýt začátkem října. Takovýchto komunikačních satelitů je pro spuštění systému potřeba 18. Celkově má mít systém 30 družic.

Centrum stále hledá vhodné lidi

Na slavnostní zahájení provozu centrály přijeli do Česka šéfové řady národních vesmírných agentur z různých zemí včetně Ruska a Číny, uvedl vládní zmocněnec pro Galileo Karel Dobeš.

Centrála GSA má v Česku aktuálně 45 zaměstnanců, z nichž deset pochází z České republiky. Některé významné posty v agentuře se však dlouhodobě nedaří obsadit.

Agentura jako by sama mluvila mimozemskou řečí. Veřejné soutěže, ať už jde o volná místa nebo dodávky zařízení, nejednou končí nezdarem. Málokdo jim totiž rozumí.

Firmy ani lidé nevědí, co se žádá. Například na tendr na trezory, kdy jen v Česku jsou čtyři potenciální dodavatelé, se nikdo nepřihlásil. Do tendru na úklid se přihlásila jediná firma a musel se zrušit. "Je tam požadavek určitého množství lidí s prověrkou a u uklízecích služeb to není jednoduché, jak si umíte představit," sdělil MF DNES informovaný člověk.

GSA také už měsíce shání sedm lidí na klíčová místa bezpečnostních techniků. MF DNES se setkala s několika českými kandidáty. Z jednání byli rozladění, vše se vleklo měsíce a nakonec neuspěli, přestože mají praxi, prověrku a mluví anglicky.

"Požadavky na bezpečnostního šéfa jsou vysoké. Lidé si pletou pojmy. Hlásili se šéfové bezpečnosti velkých firem. Ale tady nejde o fyzickou bezpečnost, nýbrž o kybernetickou," vysvětluje vládní zmocněnec pro agenturu Dobeš. "Navíc musí být znalí předpisů EU a řídit dálkově dvě monitorovací centra. Kdo nepracoval třeba v NATO, nezvládne to," upřesňuje.

Celkově agentura nemá definovaný konečný počet zaměstnanců, ale počítá se zhruba se 180 lidmi.

Bude přesnější než GPS

Evropský program globálního navigačního satelitního systému (GNSS) má podle Tajaniho do roku 2017 znamenat socioekonomický přínos pro EU ve výši 90 miliard eur. Celková investice do projektu se pohybuje kolem 9 miliard eur.

Hlavním úkolem centrály GSA je koordinace vzniku evropského vesmírného programu Galileo, který má být ekvivalentem známého amerického navigačního systému GPS (Global Positioning System).

Proti GPS má být evropský systém daleko přesnější. Zatímco u GPS je odchylka řádově v metrech až desítkách metrů, u Galilea jsou to desítky centimetrů. Vedle dopravy by měl nabídnout služby i pro zdravotnictví, zemědělství, rybolov, civilní obranu a další obory.

Evropský úřad pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem (European GNSS Agency, GSA) byl založen v červenci 2004 a dosud bylo ústředí v Bruselu. V prosinci 2010 ministři dopravy EU potvrdili, že agentura bude sídlit v Praze.