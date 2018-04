V používání WAPu Američané dohnali Evropu

Jak v současnosti používají Američané mobilní telefony, jaké služby využívají a jak se liší jejich "mobilní chování" od chování Evropanů? Tyto otázky si položila společnost Enpocket. Jaké jsou závěry jejího výzkumu?

- Více jak třetina uživatelů mobilních sítí používá SMS

- V užití WAPu a her jsou USA pouhé 2 % za Velkou Británií, se kterou jsou americké výsledky srovnávány

Poslední výsledky jsou velmi povzbudivé pro americké zabezpečovatele mobilních datových služeb. Více jak třetina majitelů mobilního telefonu v USA používá pravidelně SMS a kolem 8 % posílá i MMSky. Výsledky jsou ještě slibnější pro další „nezprávové“ datové služby, jako je například WAP nebo dodávky vyzváněcích melodií, ukazují, že američané si tyto služby osvojují stejně rychle jako uživatelé v Evropě, kde byly tyto služby spuštěny dříve. Více jak třetina (38 milionů) amerických mobilních uživatelů používá SMS, nejvíce však oslovuje mládež ve věku 18-25 let (57 %).

Zdroj grafu: Enpocket

Počet uživatelů MMS je asi čtvrtina v porovnání s množstvím SMSkařů. Tento údaj může být zajímavý, při srovnání situace v Británii, kde je stejný poměr jen jedna pětina. Největšími fanoušky je opět mládež 18-25 let – 21 % z nich už MMS poslala. Mimochodem asi polovička právě této věkové skupiny vlastní mobil s fotoaparátem. A právě vybavenost mobilních telefonů fotoaparátem silně ovlivňuje užití služby MMS.

Po SMS je nejoblíbenější datovou službou v USA stahování vyzváněcích melodií. Ty si stahuje asi 23 milionů Američanů (21 % uživatelů). WAP (nebo mobilní internet) užívá 13 milionů Američanů (12% uživatelů) – to je asi třetina uživatelů SMS, přitom v Evropě je to pouhá pětina.

Zdroj grafu: Enpocket

Stahování her je relativně nová služba a stejně jako MMS nebo WAP roste rychleji než starší SMS. Asi 4 % uživatelů si již stáhli Java nebo Brew hru, to je jen o 2 % méně než v Británii. Hry nejvíce oslovují mladší muže s nižšími příjmy. 70 % jsou muži, 83 % mladší 34 let a tři čtvrtiny měli roční příjem nižší než 30.000 dolarů. Nejmladší formou využití mobilních telefonů, kterou Američané objevili, je užití SMS pro reakci na informace v různých tradičních mediích:

- 2% odpovídalo na čísla na obalech výrobků

- 1,6% SMSkovalo do TV

- 1,3% reagovalo SMSkou na nějaký druh reklamy

- 1,2% textovala do časopisu

- 0,7% odpovídalo na výzvu z rozhlasu

Výsledky výzkumu ukazují, že stále rostoucí počet Američanů začíná užívat svůj mobilní telefon krom hlasové komunikace i pro prohlížení internetu a stahování obsahu. V USA v současnosti vlastní mobilní telefon 53 % populace. Průměrný uživatel je ve věku 35-49 let (69 % procent vlastníků mobilu). Zajímavá je také souvislost mezi vlastnictvím mobilu a příjmem – mobil vlastní pouze 30 % populace USA s příjmem nižším než 20.000 dolarů za rok, naproti tomu 79 % těch, jejichž roční příjmy přesáhnou 75.000 dolarů, vlastní alespoň jeden mobilní telefon.