V pondělí se začnou valit novinky z Barcelony. Podívejte se, co nás čeká

Tři výrobci připravili své tiskové konference s představením novinek už na předvečer barcelonského veletrhu. V pondělí se tak na našich stránkách dočkáte záplavy nových samsungů, nokií i sony ericssonů. V průběhu týdne nás pak čekají další desítky nových modelů, které sehrají v letošním roce na trhu důležitou roli.

Letošek nechá definitivně zapomenout na v mobilním byznysu snad již zcela odeznělou finanční krizi. Drahé špičkové smartphony budou tím hlavním lákadlem a troufáme si tvrdit, že doposud se jich nikdy na jednom místě nepředstavilo tolik.

Lákadlem budou především pokročilé multimediální a zábavní funkce, tj. 3D displeje, 3D fotoaparáty, výkonné procesory pro přehrávání HD videí, ale také hraní propracovaných a náročných her. Vezměme to ale popořádku.

Samsung – nový Galaxy S

Prakticky jako první se v Barceloně pochlubí se svými novinkami v neděli v 6 hodin večer korejský Samsung. Od něj se očekává vlastně jediné, a to odhalení nástupce úspěšného Galaxy S s Androidem. Nový model by měl dostat dvoujádrový procesor, SuperAMOLED displej a pravděpodobně také nový Android 2.3. A hodně rychle bude pospíchat do prodeje.

Otázkou je, zda si Samsung ještě nenechává nějaké eso v rukávu. V průběhu veletrhu se také seznámíme s dříve představenou řadou nových samsungů s Androidem, které budou utvářet portfolio pod špičkovým Galaxy.

Sony Ericsson – ve znamení PlayStation

Sony Ericsson se s novými telefony pochlubí v tu samou chvíli jako Samsung. Večer bude především ve znamení oficiálního představení netrpělivě očekávaného herního telefonu Xperia Play, který přinese herní platformu PlayStation do světa mobilních telefonů s operačním systémem Android.

Kromě Xperie firma představí ještě dvě další novinky, lze ale očekávat spíše čtyři telefony. Výrobce má totiž předvést nástupce modelu Xperia X10 mini pro s vysouvací klávesnicí. Pravděpodobně se objeví i varianta bez klávesnice, jak tomu bylo u dosavadních dvojčat. Podobný osud čeká i původně symbianový model Vivaz, který dostane nástupce v podobě modelu Xperia Neo s Androidem. Opět se dá očekávat, že dojde i na variantu s vysouvací klávesnicí, tedy pokud se ji nerozhodl Sony Ericsson úplně zrušit.

Na výstavišti si také poprvé prohlédneme před časem představenou Xperii Arc. Sony Ericsson tak nabídne opravdu bohaté portfolio.

Nokia – velká neznámá

Velkou neznámou je, co do Barcelony chystá Nokia. Během pátku by měla firma, respektive její šéf Stephen Elop, oznámit důležité novinky ohledně restrukturalizace firmy a případného partnerství s některou z dalších firem. Na Mobile World Congress by mohly mít tyto změny dozvuky.

Co se nových telefonů týče, téměř jistá je Nokia E6 s qwerty klávesnicí. Moc dalšího toho ale nevíme a případné novinky asi budou největším překvapením veletrhu.

Nokia ale v posledních letech nepředstavovala v Barceloně mnoho nových modelů. Současná situace, kdy se na trh teprve dostávají novinky představené na podzimním Nokia Worldu v Londýně, nenahrává příchodu záplavy nových modelů.

LG – ve znamení 3D

Velkým barcelonským hitem by mělo být nové LG Optimus 3D s displejem schopným trojrozměrného zobrazení bez potřeby mít speciální brýle. Telefon dále nabídne dvě čočky fotoaparátu pro vytváření 3D fotografií a 3D videí. Tisková konference je naplánována na pondělí hodinu před polednem.

Poprvé se také setkáme s levným androidem Optimus ME, vystaveny budou i na CESu předvedené špičkové modely Optimus 2X a Optimus Black. Nová překvapení od LG neočekáváme.

Microsoft – opět velká tiskovka

V pondělí bude mít tiskovou konferenci také Microsoft s šéfem firmy Stevem Ballmerem. Zatím není známo, o čem by měl Ballmer hovořit, ale slíbeny byly zásadní novinky. Doufejme, že se budou týkat Windows Phone 7 a plánů s rychlým rozvojem systému do budoucna. Ballmer je navíc znám svým svérázným způsobem vystupování, a tak se můžeme těšit i na nějaké perličky.

HTC – záplava androidů

V úterý ráno HTC představí hromadu svých novinek s Androidem. Dojít by mělo na dvoujádrový model s kódovým označením Pyramid, který by měl mít (oproti konkurenci) čispet od Qualcommu. Lákadlem bude i displej s vysokým rozlišením 960 × 540 pixelů.

HTC ale představí nových androidů podstatně více. Hovoří se o laciném Wildfire 2, prvním tabletu HTC s Androidem 3.0 Honeycomb. Možná dojde i na ještě levnější model než Wildfire, designově by mohl připomínat zmenšený Nexus One a používat bude čipset ST Ericsson.

HP – prohlédneme si novinky s webOS

Svůj stánek bude mít na veletrhu i HP, které představilo tři nové přístroje se systémem webOS. Všechny novinky pochopitelně vyzkoušíme a pokusíme se zjistit plány HP na jejich distribuci na celosvětových trzích.

Bude toho ještě víc

Další hromadu přístrojů přestaví různí menší nebo méně známí výrobci. Řadu novinek určitě odhalí Huawei i ZTE. Jsme zvědaví, jestli tyto firmy ustoupí od taktiky vystavovat všechno možné, ale novináře prakticky nenechávat fotit.

Intel slibuje představení smartphonu s procesorem řady Medfield. Je otázkou, do jaké míry ale půjde pouze o výstřelek a nakolik to bude referenční platforma, na které by mohly opravdu začít vznikat reálné přístroje.

Zpravodajství z Barcelony můžete sledovat na našem serveru velmi snadno. V každém článku, podobně jako v tomto, naleznete baner kongresu a klíčové slovo. Tyto prvky vás vždy zavedou ke všem článkům souvisejících s tímto veletrhem.