V Polsku koupíte mobil nejlevněji v Evropě

Tarif Era Moja 80 měsíční poplatek 737 Kč počet volných minut 80 nebo 320 SMS převod neprovolaných minut bezplatně minuta hovorného 8,91 Kč (tarifikace 60/30) změna tarifikace tarifikace 60/1 měsíčně 44,95 Kč nebo tarifikace 1/1 měsíčně 134,80 Kč hovory do vybrané předvolby u pevných linek 5,20 Kč (za minutu) 44,95 Kč měsíčně sleva hovorného vlastní/cizí síť 6,20/9,40 (minuta) nebo špička/mimo špičku 6,20/9,40 (minuta) sleva pro tři vybraná čísla v síti Era, nebo na pevnou linku 3,50 Kč (minuta) WAP a data WAP (vytáčený) 2,70 Kč (minuta) WAP GPRS 2,00 Kč za 10 kB internet GPRS 3,80 Kč za 100 kB

Prepaid Era Razem hovorné za minutu (bez ohledu na denní dobu) do vlastní sítě 6,20 Kč (tarifikace 60/30) do pevné sítě 12,50 Kč (tarifikace 60/30) do ostatních sítí 17,00 Kč (tarifikace 60/30) slevy dvě libovolná čísla 8,90 Kč nebo jedno ve vlastní síti 4,40 Kč hovory do vybrané předvolby u pevných linek 6,20 Kč (za minutu) 44,95 Kč aktivace SMS do vlastní sítě 2,60 Kč do ostatních sítí 4,40 Kč do zahraničí 4,50 Kč WAP a data WAP (vytáčený) 3,40 Kč (minuta) WAP GPRS 2,60 Kč za 10 kB internet GPRS 6,20 Kč za 100 kB