V pátek večer jsem dostal zajímavý email. Kdosi ze společnosti Atelier software se přeptával, zda jsem skutečně z České republiky. Ukázalo se, že když jsme si minulý týden poctivě koupili s Markem hru SimCity pro naše Piloty a zaplatili ji, uvedli jsme v objednávkovém formuláři jako bydliště Českou republiku a kohosi z výrobců hry překvapilo, že si hru někdo z tak exotické lokace koupil. Hru ostatně dnes recenzuje Ivan Trnečka a já ji s chutí hraju v metru, všem majitelům Pilotů (je i verze pro Epoc) ji doporučuji. Co mne ale zaujalo při korespondenci s autory hry, je její úspěch - prý se prodalo cca. 20 000 licencí (za cca. dva týdny), což je hezké číslo. Kéž by toto jednou potkalo český software pro počítače do dlaně - a pokud někdo nějaký software pro počítače do dlaně píšete, dejte vědět . Někde těch 20 000 prodaných licencí začít musí...