V pátek jsme se rozloučili Petrou Matušínovou, která u nás několik měsíců vedla speciální projekty a za tu dobu se stala malou legendou našeho týmu. Jak se očekávalo, se startem třetí mobilní sítě neodolala vábení stožárů a vyrazila udělat si třetí zářez na pažbě svého mobilního telefonu a postavit si další digitální síť. A tak převzala důstojnické důtky a pokud se vám bude zdát, že výstavba sítě Českého mobilu postupuje pomalu, můžete jí to vytknout - ostatně, emailová adresa jí zůstala stejná, jen mezi doménu mobil.cz a zavináč přibylo slovicko cesky a vyplatí se na to nezapomenout. Takže Petro i Český mobile, mnoho štěstí a těšíme se na pokrytí 37% do vánoc. A pěkně prosíme, s povoleními, dle zákona této země ;)