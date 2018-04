V novém tisíciletí hezky česky

Tap one of the above buttons to set a repeat interval

Ukažte tužkou na jedno z horních tlačítek pro nastavení opakovacího intervalu

Klepnutím na tlačítko výše nastavte interval opakování

K nastavení intervalu opakování použijte jedno z tlačítek

Ukázka delšího pokynu z diářového povelu k opakování