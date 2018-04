V Německu hodili mobilem rekord - 67,5 metru

Po čtyřech letech byl o víkendu konečně překonán německý rekord v hodu mobilním telefonem do dálky. Nico Morawa z obce Kamenz v Sasku hodil 67,5 metrů a překonal tak výkon dosavadního rekordmana Heiko Scholla, který pochází ze stejného města.

Podle internetových stránek www.handywerfen.de použil Morawa ke svému rekordnímu hodu typ Siemens S45i a překonal jím dalších 70 účastníků mistrovství, kteří v dané kategorii soutěžili v durynské obci Wehende.

Podle uvedeného zdroje pochází myšlenka hodu mobilním telefonem z let 2000-2001, kdy vrcholily doby levných, ale nepříliš spolehlivých aparátů. Nespokojení klienti tehdy často

nosili vadné přístroje do obchodů a ptali se, co s tím. Mladí prodavači si tak často sami pro sebe v duchu odpovídali, že nejlepší by bylo "hodit ten krám co nejdále", až z toho vznikl

recesistický nápad skutečně takovou soutěž uspořádat.

Obchod v Kamenzi dal k dispozici nefungující vrácené mobily, a v roce 2001 si hod mobilem vyzkoušelo nečekané množství zájemců. Soutěž byla rozčleněna do řady kategorií - muži, ženy, dorostenci, dorostenky a házení na cíl. U výsledků se také zaznamenává, zda mobil hod přežil, či zda se rozbil. Tak mistr posledních tří ročníků Heiko Scholl loni a předloni při shodném výkonu 65,8 metru přístroj nerozbil, Nico Morawa letos rekord překonal jen za cenu rozbití házeného mobilu.

V Česku sice zprávy o mistrovství zatím nejsou k dispozici, ale loni se v Písku konala soutěž v hodu mobilem na čáru - podle vzoru známé hry pořádané dříve mincemi. Nebyla to soutěž jen pro bohaté - mezi soutěžícími stanul i osmašedesátiletý důchodce a

jednoroční chlapeček. Pravdou je, že jen tři z asi šedesátky účastníků si přinesli pro hod vlastní použitý mobil, ale ani makety přístrojů Jihočechům chuť soutěžit nevzaly.