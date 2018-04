V navigační soutěži měli štěstí Olomoučtí. Hlavní cena putuje do Prahy

Soutěž, která měla za úkol přiblížit hru zvanou geocaching, trvala od 20. července do 31. srpna 2009. Úkolem soutěžících bylo projít jednu či více z nabídnutých tras a správně odpovědět na soutěžní otázky.

Zúčastnilo se 307 čtenářů, jen tři z nich prošli víc než jednu trasu. Správné odpovědi zaslalo 212 soutěžících, čímž si zajistili účast ve finále. Z těchto čtenářů bylo vybráno devět výherců.

Hlavní cenu si odnáší soutěžící z pražské trasy, která měla u čtenářů největší úspěch: prošlo ji 98 lidí. Nejúspěšnější je z pohledu výherců olomoucká, na kterou připadly hned čtyři výhry. Tuto trasu prošlo 47 lidí, čímž se v popularitě řadí na druhé místo. Nejméně soutěžících zamířilo do západních Čech, pouze 11.

Cena Jméno výherce Email výherce Trasa 1. Mobilní telefon Sony Ericsson W715 Šárka Dostálová sarka.dostalova@....cz pražská 2. Mobilní telefon Vodafone 527 Petr Bleha petableha@....cz olomoucká 3. Mobilní telefon Vodafone 231 Ondřej Vejmělka ondrej.vejmelka@....cz pražská 4. Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Anna Hálečková aninna@....com severočeská 5. Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Hana Běláková belakovah@....cz olomoucká 6. Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Marie Pešlová marie.peslova@....cz olomoucká 7. Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Ing. Jiří Krájíček jonar1@....cz olomoucká 8. Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Hana Kavková kavkova@....cz východočeská 9. Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Barbora Klínská tiberia@....cz severočeská

Všechny výherce redakce už kontaktovala e-mailem. Správné odpovědi na soutěžní otázky jsou doplněny v jednotlivých textech o soutěžních trasách, jejichž seznam naleznete níže.

Seznam tras:

Západočeská trasa - proti proudu Ohře

Severočeská trasa - Švýcarsko na dosah ruky

Východočeská trasa - začíná se v pohádce

Jihočeská trasa - významné památky i krásná příroda

Pražská trasa - královskou cestou po významných památkách metropole

Olomoucká trasa - nejen za památkou UNESCO

Zlínská trasa - vzhůru do Hostýnských vrchů

Soutěže se mohli zúčastnit i lidé bez možnosti využití GPS navigace. Každá trasa obsahovala čtyři až pět záchytných bodů. Úkolem bylo správně odpovědět na otázky, které se přímo vážou k danému místu zadanému GPS souřadnicemi. Za dobu trvání soutěže bylo možné projít i více tras a zvýšit tím šanci na výhru. - čtěte Velká letní navigační soutěž - vyrazte do přírody a vyhrajte hodnotné ceny

Geocaching je celosvětová hra v reálném světě, při které se na základě zadaných GPS souřadnic hledají ukryté schránky s "poklady". Poklad představují drobné předměty či předměty, které mají pro hru svůj význam. Nejčastěji bývají uloženy ve vodotěsných nádobách, například miskách určených pro použití v mikrovlnné troubě. Tyto nádoby zvané cache ("kešky") přitom mohou mít různou velikost.

Hráči, kteří se hře aktivně věnují, se sami nazývají "kačery" (z anglického geocacher). U každé objevené "kešky" se zapisují pod svou přezdívkou do bločků připravených uvnitř a tím dávají najevo, že daný poklad objevili. Na internetových stránkách geocachning.com, které celou činnost zastřešují, se pak uvádí seznam objevených schránek.

Celý smysl geocachingu spočívá v dodržování nepsaných pravidel, mezi nimiž je mimo jiné i ochránění pokladu před soutěže neznalými lidmi zvanými "mudly". Pokud by vás totiž nějaký mudla spatřil, jak schránku ukládáte, dlouho by na svém místě nevydržela. - čtěte Geocaching, nakažlivý turistický trend posledních let