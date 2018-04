V mobilu se skrývá poklad – ladem se v Česku válí na 120 kilogramů zlata

Nová akce je však časově omezena a to do 31. ledna 2008. Každý, kdo v této době odevzdá vysloužilý mobil, získá poukázku (tzv. Recyklístek) ve výši 200 Kč na nákup nového mobilního přístroje, Twist sady či příslušenství ve značkových prodejnách operátora.

Poukázky se dají sdružovat a na jeden nákup jich lze použít až 5. Zákazníci je mohou kombinovat i s aktuálně poskytovanými akčními cenami a slevami. Celkem lze za odevzdané přístroje získat tedy až tisícikorunovou slevu.

Před odevzdáním k recyklaci bude mobil prověřen v databázi kradených telefonů, kterou nedávno spustili čeští mobilní operátoři. Pro získání poukazu je nutné se prokázat platným občanským průkazem či pasem.

Vybrané telefony budou poté zaslány k recyklaci, při níž se z nich získávají cenné suroviny. Z předpokládaného počtu potenciálně vyřazených mobilů prodaných v Česku by se například mohlo získat až 120 kg zlata.

T-Mobile novou akcí reaguje na velmi malý zájem o recyklaci mobilů v Česku. Češi k recyklaci vrátí jen zanedbatelné procento vyřazených přístrojů.

„Přestože se poslední dobou množí chvályhodné kampaně na podporu ekologického chování, Češi zatím příliš ‚zeleně‘ nemyslí,“ říká Martina Kemrová z T-Mobile a dodává: „Málokdo si uvědomuje, že skladováním starých telefonů či baterií může výrazně uškodit životnímu prostřední. Navíc tak leží ladem velké množství surovin, které by bylo možno recyklovat a znovu použít.“

Recyklační program zajišťuje nezisková společnost Rema Systém, která buduje systém sběrných míst pro elektroodpad po celém Česku. Pro mobilní telefony a také baterie jsou takovými sběrnými místy i prodejny T-Mobile. Reportáž o tom, jak recyklace mobilů vypadá v praxi, vám přineseme v nejbližší době.

V Česku se každý rok prodá více než 2 miliony mobilních telefonů, na celém světě je to více než miliarda. Přitom životnost mobilního telefonu je dnes podle údajů výrobců kolem 2 let. Nejde ani tak o to, že by mobily přestávaly fungovat. Zastarávají spíše morálně.

Z výzkumů vyplývá, že průměrný Čech mění svůj mobil každých 20 měsíců (zajímalo by nás, jak často mění mobil průměrný Petr Čech, ale takový výzkum není).

To znamená, že v Česku je podle odhadů zhruba 5 až 8 milionů vyřazených mobilních telefonů, které obsahují řadu poměrně důležitých surovin.

Mobil skrývá poklad

Podle různých zahraničních studií je opětovné využití součástí a materiálů z vyřazených mobilních telefonů enormně žádoucí. Mobily obsahují mnoho cenných kovů, jež lze snadno recyklovat a znovu použít ve výrobě dalších zařízení. Z opačného úhlu pohledu právě kvůli přítomnosti těchto materiálů představují mobily na smetištích značnou zátěž pro životní prostředí.

„Pro představu: z pěti milionů nepoužívaných tuzemských mobilů by mohlo být recyklováno až 120 kg zlata, 45 kg paladia, 1 250 kg stříbra, 45 000 kg mědi a z baterií by šlo znovu získat na 19 000 kg kobaltu,“ sdělil David Beneš z kolektivního systému REMA, který recyklaci mobilních telefonů zajišťuje.

Například právě výroba baterií z roční celosvětové těžby kobaltu spotřebuje celých 15 %. V případě těžby zlata a stříbra zhruba 3 % objemu směřují na výrobu mobilů, u palladia jde dokonce až o 12 % objemu těžby. Navíc při získání mědi recyklací dochází až k 87% úspoře elektrické energie oproti její výrobě z vytěžených rud.

Možná pomohou pytlíky

Ačkoliv již od června roku 2005 v ČR platí zákon o recyklaci elektroodpadu (novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), a tedy i mobilů, lidé zatím příliš aktivní v tomto směru nejsou. V roce 2005 do společnosti T-Mobile přinesli jen zhruba 372 kusů přístrojů, loni necelých 683 kusů a letos také zatím ještě nebylo dosaženo magické tisícové hranice.

V sousedním Rakousku, které má zhruba o pětinu obyvatel méně, se za rok 2006 podařilo předat k recyklaci 400 tisíc mobilů. Tedy téměř šestsetkrát více. Například ve Velké Británii dostávají zákazníci k novému mobilu i speciální sáček, do kterého vloží starý mobil a mohou ho zdarma poslat k recyklaci. O něčem podobném uvažuje i český T-Mobile.

Přitom pokud mobil místo v recyklačním procesu skončí na skládce, nejenže přijdou vniveč všechny cenné kovy, ale navíc se stává poměrně významnou ekologickou zátěží – například měď se sice podílí na hmotnosti telefonu jen 15 %, ale její podíl na toxicitě je 45 %. A k tomu samozřejmě plasty, které se rozpadají stovky let.