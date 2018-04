V mobilu může číhat až 25 000 druhů bakterií

Je známo, že klávesnice od počítače obsahuje největší množství bakterií v celé kanceláři. Ale co mobilní telefony? Bereme je s sebou na oběd i na zahradu, na výlety do polí i do práce. Kapka vody je pro mobil v mnoha případech osudná, a tak je na rozdíl od rukou nemyjeme skoro vůbec.

Není se tak čemu divit, že váš mazlíček, který přichází do kontaktu s ušima, pusou, rukama i obsahem kapes, hostí třeba 25 000 různých bakteriálních potvůrek. S touto vidinou byla na veletrhu Expo Comm Wireless Korea 2005 představena profesionální čistička mobilních telefonů. Ta zbaví mobilní telefon nejen mechanických nečistot, ale i zákeřných bakterií, po kterých zůstane jen svěží vůně.