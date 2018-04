V mobilech frčí navigační systémy a virtuální děvčata

Předávající ceremoniál proběhl v Curychu ve Švýcarsku a kromě sálu plného reprezentantů mobilních operátorů z celého světa bylo přítomno i dvanáct finalistů, které vybrala odborná porota z více jak dvou stovek přihlášených aplikací z 34 zemí.



Finalisté pocházeli z Austrálie, Německa, Sri Lanky, Švédska, Číny - Hong Kongu, Rakouska, USA a Velké Británie. Z České republiky se neprosadil bohužel nikdo.



Za spoluúčasti odborného publika byly vyhlášeny vítězové ve čtyřech kategoriích:



- Best Mobile Enterprise

- Best Information Application

- Best Mobile Gaming

- Best Mobile Entertaiment



Best Mobile Enterprise

Vítězem je firma Gavitec AG z Německa se svým produktem Lavasphere.



Lavasphere je software, který váš mobilní telefon se zabudovanou kamerou, přetvoří do universální čtečky čárkových kódu 2D datových map. V praxi by to mohlo vypadat asi takto: v obchodě si svým mobilem jen "vyfotíte" čárkový kód a vzápětí vám přijde info, že za 100 korun jej dostanete v obchodě přes ulici. Nebo v časopise uvidíte zajímavý obrázek nebo reklamu na vyzváněcí melodie.

Nebudete již vyťukávat SMSku, jen si "vyfotíte" příslušný čárkový kód u odkazu a o vše ostatní se postará software. Toliko teorie, jestli to ocení uživatelé se dozvíme za pár měsíců



Best Information Application

V této kategorii zvítězil švédský Wayfinder Syatems AB se svým navigačním systémem EuroNavigatore.



I v této kategorii zvítězil někdo, kdo vám váš mobil přetvoří do zcela jiného nástroje. Udělá z něj navigační pomůcku, která vám pomůže najít cestu kdekoliv v západní Evropě. Tedy v Česku prozatím ne.

Umí spolupracovat s GPS, zobrazuje průběžně aktualizovné barevné mapy, dokonce vás i hlasově naviguje. Kdo by měl zájem, musí si krom vhodného telefonu s OS Symbian (např. Nokia 6600, SonyEricsson P900 atd.) připravit i minimálně 30 euro. Tolik stojí 12měsíční předplatné této online služby.



Best Mobile Gaming

Jako nejlepší hra byla vybrána V-Girl od Artificial Life Inc. z Hong Kongu. Má jít o hru budoucnosti, která je určena pro nové 3G sítě, připadně 2.75G (EDGE).

Jedná se o jakousi lidskou variantu Tamagotchi. Vaše virtuální přítelkyně se jmenuje Vivienne Rose a je to fešná "jednadvacítka" nejisté rasy, měřící 160 cm. Má modré oči, tmavé vlasy, mluví anglicky, ale nebojte, už se prý učí také čínsky, korejsky a japonsky.

Celá hra spočívá v tom, že s ní komunikujete, pochopitelně mobilem, a ona se směje, diskutuje s vámi, dokáže i flirtovat či dát vám pusu, psát smsky nebo mmsky, případně i plakat či vztekat se. V-Boy má dorazit počátkem roku 2005. Jestli vás zajímají další informace o této hře, například jestli je možné mít s Vivienne cyber-sex, potom se jí koukněte do deníčku na webové stránce.





Best Mobile Entertainment

Softhouse Nordic AB ze Švédska zvítězil se svou zábavnou aplikací Twin Factor.



Její princip spočívá v porovnávání portrétní fotografie s fotografiemi celebrita a následné vyhledání "dvojčete". Fungovat to může asi následovně: vyfotíte se (obličej pochopitelně) svým mobilem a obrázek zašlete pomocí MMS na číslo systému TwinFactor.

Ten pomocí porovnávacího programu vyhledá nejpodobnější celebritu - vaše dvojče a výsledek vám zašle MMSkou i s indexem podobnosti a morfingem vaší tváře k tváři vyhledaného dvojčete. Je to jednoduché a pochopitelné. Tak co, nezajímá Vás jestli náhodou nejste dvojče třeba Pierce Brosnana nebo Cameron Diaz ?





Fotogalerii z předávacího ceremoniálu si můžete prohlédnout zde.