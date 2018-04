Pikantní: V mapách Google močil panáček Android na logo Applu

Aktualizace 24.4. 22:43 - Google před devátou večer středoevropského času nevhodný obrázek z map vymazal.

Na neobvyklý výjev upozornil server teamandroid.com a není známo, jak se docela kontroverzní obrázek do map dostal.

Najdete ho na souřadnicích N 33°30'52.5", E 73°03'33.2", případně přímo zde pod odkazem. V pátek v 15:00 se nevhodný obrázek v mapách stále zobrazoval. Naopak na satelitních snímcích obrázek není.

Veřejnost může do map Google přidávat upřesnění, nová místa a i kreslit nové objekty. Slouží k tomu veřejně přístupná aplikace Map Maker. Je možné, že se obrázek do map dostal tímto způsobem, ale je možné, že to je skrytý vtípek programátorů Googlu nebo spolupracujících firem, které dodávají mapové podklady.

V každém případě je to poněkud obscénní pokračování nekončícího sporu mezi hlavními mobilními operačními programy. Že takový spor může i bolet, dokazuje spor dvou mladých Američanů, kteří o přednostech svých favoritů diskutovali tak vehementně, až se navzájem pořezali střepy z lahví (více zde).