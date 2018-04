V Londýně se během olympiády ztratí až 67 tisíc mobilů

Mezi uživateli mobilních telefonů v posledních letech rapidně stoupla oblíbenost smartphonů. Přibližně 40 procent z celkového objemu ztracených či odcizených telefonů v Londýně tvoří právě chytré telefony. Mnozí jejich majitelé je používají i jako úložiště osobních či firemních dat. Odcizení jejich telefonu pak pro ně představuje i nemalé bezpečnostní riziko.

Během návštěvy olympijských her by mohlo o své chytré telefony přijít odhadem přibližně 26 800 uživatelů. V součtu s běžným stavem to tak ve výsledku dává asi 67 tisíc lidí, kteří přijdou o telefon.

Smartphony disponují nejčastěji 8 GB vnitřní paměti, do nepravých rukou by se tak během sportovního klání mohlo dostat zhruba 214,4 TB dat. Pro představu: ztracená data by vydala na 214,4 milionu knih, když jedna kniha představuje průměrně 1 MB dat.