V letních měsících je, jak každý potvrdí, strašlivě nudné sedět v kanceláři a dívat se oknem ven na prosluněnou přírodu. Každý by nejraději prchl z práce a mnoho lidí to také dělá, ale jsou i tací, kterým se zkrátka nepoštěstí. I někteří z redaktorů Mobil.cz již trpí neustálým pobytem v Praze, a tak jsme se rozhodli, že je nutné se trochu provětrat. A tak, když to na nás přijde, sedneme do auta a jedeme na druhý konec republiky.Ovšem nemyslete si, že bez práce. Díky tomu, že se nám do ruky dostal profesionální měřicí přístroj určený ke sledování sítí, sledujeme vždy cestou pokrytí. Články o tom, na jaké problémy jsme narazili, kde jsou sítě dobré a kde naopak pokrytí pokulhává, budete nacházet v následujících dnech na Mobil.cz.