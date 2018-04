V letadle raději netelefonujme

Mnozí z nás jistě znáte situaci, kdy letíte na dovolenou letadlem a vedle vás si nějaký človíček vytáhne bez problémů svůj mobilní telefon a pokouší se telefonovat. Za letu toho tedy moc nemnamluví ale tipicky na letišti, kdy volá, aby oznámil známým, že už je na místě a nebo, že už přiletěl, že přijede za hodinu a půl domů.

Pokud jste ještě nikoho takto neviděli, mohu vás ubezpečit, že za mé předešlé práce, kde jsem dělal stewarda, se našlo takovýchto občanů poměrně dost. Ovšem události poslední doby nasvědčují tomu, že takovýmto neposluchům mohou být přistřižena křídla.

Za telefonování přes nejpřísnější zákaz a výzvy posádky i kapitána, aby cestující v letadle vypnul svůj mobilní telefon byl tento pasažer odsouzen k jednomu roku odnětí svobody, jelikož svým jednáním prý ohrozil bezpečnost všech 91 spolucestujících. I přesto, že cestující netelefonoval, mohlo prý podle odborníků dojít k explozi, či rušení přístrojů v Boeingu 737, kterým pasažéři cestovali.

Soudce po vynesení rozsudku řekl také, že rozsudek by měl být dostatečným odstrašením pro takové další případy. Podle trestního zákona se po prokázání, že cestující svým chováním způsobil škodu na palubě letadla, takovýto čin může také posuzovat jako trestný čin obecného ohrožení.

Proti takovýmto případům jednají letecké společnosti více méně všechny stejně. Před započetím letu jsou cestující náležitě upozorněni o všech zařízeních, které nemohou během letu a na letišti používat. Mezi nimi je také mobilní telefon.

Například v USA a Německu je již úprava zákona o civilním letectví, kde se použití mobilního telefonu přímo zakazuje. Podobná úprava se také připravuje ve Velké Británii a budou následovat jistě i další státy.

O tom, že obliba mobilních telefonů roste čím dál více a rychleji není pochyb. Také se dostávají do rukou ovšem nic netušícím občanům, kteří mobil v životě neviděli a ti ho mají pouze na telefonování. U takovýchto občanů jistě stačí upozornit, že by mohli vypnout svůj mobilní telefon, když už letí, jelikož by jim například mohla hrozit nějaká sankce za porušení směrnic té které letecké společnosti. Ale co když se najde občan, který odmítá uposlechnout? V určitých případech tedy může sáhnout kapitán letadla prý i k opatřením, která omezují svým způsobem osobní svobodu. Toto může ovšem udělat pokud nastane opravdu bezprostřední ohrožení dalších životů.

V letadle je tedy lépe nemít zapnutý telefon, protože se jinak vystavujete nebezpečí, že se něco zvrtne a rázem máte na krku obvinění, případně pokutu, která se v této oblasti nepohybuje pouze u desetitisíců korun.