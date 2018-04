V jednoduchosti je síla – recenze komunikátoru Palm Treo 680

Řada komunikátorů Treo se v poslední době poměrně rozrostla. V Americe mají zákazníci na výběr ze čtyř přístrojů, v Evropě si zákazníci mohou koupit dva modely – Treo 750v, které jsme vám již představili a právě dnes recenzované Treo 680.

Katalog mobilů: V současnosti největší konkurenti Trea 680 na našem trhu - Sony Ericsson M600i a Nokia E61. A Palm Treo 750v.

Komunikátor s integrovanou QWERTY klávesnicí, dotykovým displejem a operačním systémem Palm OS.

Technicky jsou si oba přístroje poměrně blízké, Treo 680 však postrádá pokročilé datové funkce. Zásadním rozdílem mezi oběma přístroji je ovšem použitý operační systém. Zatímco Treo 750 běží na operačním systému Windows Mobile, Treo 680 je jediným GSM komunikátorem s operačním systémem Palm OS.

V modelové řadě výrobce tak vlastně navazuje na známé Treo 650. Oproti němu přináší několik výhod, jako například integrovanou anténu nebo více paměti. Méně viditelná, ale zato možná podstatnější, jsou drobná softwarová vylepšení operačního systému.

Vzhled a konstrukce – evoluce legendy

Koncepce konstrukce komunikátorů řady Treo již dávno vstoupila do mobilní síně slávy. Původní Treo 600 bylo se svou QWERTY klávesnicí integrovanou přímo pod displejem dlouho poměrně unikátní. Následovaly jej smartphony od BlackBerry, ostatní konkurence si dávala dost načas.

V poslední době se však s podobně koncipovanými zařízeními roztrhl pytel a QWERTY smartphony a komunikátory začínají brát útokem i evropský trh, který na ně donedávna nahlížel trochu z vrchu. Konkurenci Treu dělá třeba Sony Ericsson M600i, Nokia E61, na evropský trh přichází HTC S620, či Samsung i600. I Motorola se probudila z letargie a nabídne GSM verzi modelu Q.

Ale zpět k Treu 680. Jeho design vychází z původních modelů, v designovém středisku Palmu jen trochu zaoblili hrany a ustřihli anténu. Díky tomu již Treo nevypadá jako telefon z minulého století, ovšem označit design za kdovíjak moderní také nelze. Oživení do nabídky přináší čtyři různé barvy – bílá Arctic, oranžová Copper, šedivá Graphite a červená Crimson. Dostupnost některých barev na evropském trhu je však zatím spíše teoretická.

Jednu věc nejde Treu v otázce vzhledu upřít. Jeho design nestárne a přístroj bude působit elegantně i za několik let. Trochu rozpaků snad může budit jen velká stříbrná plocha okolo čtvercového displeje a ovládacích tlačítek. Překvapivě však není příliš náchylná na zachytávání otisků prstů.

Pod displejem nalezneme dvě velká tlačítka pro příjem a ukončení hovoru, pod nimi pak vždy dvojici aplikačních tlačítek. Uprostřed mezi tím vším se nachází navigační klávesa s potvrzovacím středem. Spodní část těla zabírá drobná QWERTY klávesnice s barevně odlišeným numerickým blokem.

Levý bok přístroje obsahuje tlačítka pro ovládání hlasitosti a diktafonu, vpravo jen drobný nápis SD prozrazuje, co že se to skrývá pod umně zabudovanou krytkou. Treo 680 nepodlehlo trendu miniaturizace za každou cenu a nabízí tak klasický SD slot pro paměťové karty. Na spodní straně najdeme Multi-Connector pro připojení datového kabelu a nabíječky a konektor Jack 2,5mm.

Vrchní strana přístroje ukrývá infraport a nachází se zde přepínač vyzvánění. Pravý horní roh skrývá ve svém zaoblení stylus. Je chvályhodné, že se výrobce opět nenechal zviklat všemožnými trendy a stylus je na tradičním místě. Samotný stylus však již tolik nadšení nebudí – je poměrně tenký a jeho převážná část je z poměrně měkkého plastu, trochu se bojíme, že by mohl jít snadno zlomit.

Na zádech telefonu najdeme v obdélníkovém rámečku čočku fotoaparátu, zrcátko a mřížku hlasitého reproduktoru. Designovou protiváhu zasazenému peru dělá krytka konektoru externí antény. Většinu plochy zad zabírá kryt, pod kterým se nachází baterie o kapacitě 1200 mAh.

Kryt na svém místě drží dobře a potvrzuje tak celkově velmi dobré zpracování Trea 680. Celý přístroj působí v ruce bytelným dojmem. Treo 750v se svým pogumováním je na tom ovšem ještě o něco lépe.

Konkrétní rozměry přístroje jsou 113 x 59 x 21 mm. Při porovnání s dnes asi nejmenším komunikátorem, Sony Ericssonem M600i, to nejsou zase tak špatné hodnoty. Horší už je to s hmotností, ta totiž činí 157 gramů.

Displej a ovládání – tohle se všichni snaží napodobit

Treo 680 ani tentokrát neudělalo ostudu svému jménu a i tentokrát patří jeho ovládání k nejlepším. Neznalým platformy Palm OS bude zprvu připadat možná trochu nezvyklé, ale po určité době se vám již nebude chtít zpátky.

Stiskem červeného tlačítka se zamkne i klávesnice, displej zhasne a nejsou na něm vidět žádné údaje. Sice tak nezjistíte aktuální čas, nebo zameškanou událost, ale obojí snadno objevíte opětovným zmáčknutím červené klávesy. Na události navíc Treo upozorní poblikáváním stavové diody.

Pokud je zámek klávesnice aktivní, Treo se pro její odemknutí dožaduje ještě stisku potvrzovacího středu. Zámek se může aktivovat po určité době od vypnutí přístroje (0, 5 a 30 sekund). Po odemknutí klávesnice se ocitnete přesně tam, kde jste posledně ukončili práci a tak můžete ihned pokračovat v přerušené činnosti. Nechcete-li, stiskem tlačítka Home (vpravo pod červenou klávesou) se přenesete do hlavního menu přístroje – Launcheru.

Standardní Launcher je poměrně jednoduché uživatelské prostředí. Vidět jsou zde všechny dostupné programy, hezky roztříděné do kategorií. Mezi nimi se přepínáte opětovným stiskem Home tlačítka, v dané kategorii se pak pohybujete pomocí navigační klávesy, potvrzovacím středem spustíte zvolenou aplikaci. Kategorie můžete samozřejmě volně editovat, vytvářet a mazat.

Při správě programů a kategorií se bude hodit Menu tlačítko, které se nachází v pravém dolním rohu klávesnice. Toto tlačítko vyvolá v každém programu podobné rozbalovací menu, jaké známe z programů na stolních Windows. Položky v tomto menu se liší podle aktuálně používaného programu a vždy se vztahují k jeho funkčnosti. Najdeme zde vždy také nastavení programu.

Z Launcheru se dá spustit kterákoli aplikace, včetně nastavení přístroje, nebo telefonní aplikace. K rychlému přístupu k ní ale slouží aplikační tlačítko úplně nalevo. Phone aplikace má v základním pohledu obdobu Today obrazovky, známé z Windows Mobile. Celkem je tu však pět záložek, mezi kterými můžete listovat pomocí navigační klávesy. Napravo je seznam kontaktů a výpis hovorů, vlevo plně konfigurovatelný seznam oblíbených funkcí a velká číselná klávesnice přes celý displej.

Zbylá dvě aplikační tlačítka standardně spouští kalendář a aplikaci zpráv. Společně s Home tlačítkem jim však můžete přiřadit libovolnou jinou aplikaci. Home tlačítku takto nejčastěji uživatelé přiřadí alternativní Launcher, kterých je na trhu programů více než dost. Takový Launcher pak nabízí pokročilejší možnosti práce a mnohdy podstatně zajímavější grafické prostředí.

Pravdou totiž je, že na displeji zařízení vypadá standardní Launcher poněkud nudně. Přitom displej jako takový nabízí špičkové parametry. Rozlišení 320 x 320 pixelů je další konkurenční výhodou, ale podpora 65 000 barev je již jen běžným standardem. Faktem však je, že displej patří k tomu nejlepšímu, co lze dnes u komunikátorů a smartphonů dostat. Výborné podání barev, výborný kontrast a možnost plynule regulovat jeho podsvícení od nuly až k hodnotám, o kterých si může konkurence většinou jen nechat zdát, patří k jeho dalším přednostem.

Ještě jednu věc musíme u Trea pochválit. Tou je rychlost reakcí na pokyny uživatele. Konkurence se v této oblasti rovněž zlepšuje, Treo je ale stále jediným přístrojem ve své kategorii, který uživatele nikde nezdržuje. Jediné, co tak na uživatelském prostředí vadí je fakt, že zatím není hotová jeho lokalizace. Po jejím dokončení by ji však měli zákazníci obdržet zdarma.

Baterie – problém zažehnán

O baterii Trea 680 toho bylo napsáno již mnoho. Přístroj totiž z počátku nevykazoval příliš dobrý výkon a při běžné práci vydržel nabitý sotva den. Baterie se ovšem intenzivně vybíjela i v případě, kdy byl přístroj v klidu, ba dokonce i s vypnutou telefonní částí. Netrvalo dlouho a u Palmu objevili příčinu – špatný řídící software fotoaparátu způsoboval, že modul vysával baterii i v době, kdy byl fotoaparát nečinný. Vydáním Camera Updatu se tak výrazně vylepšila výdrž přístroje.

V reálu samozřejmě není problém přístroj vybít během jednoho dne, to už ovšem musí jít o hodně intenzivní využití. Při běžném provozu s využíváním všech funkcí obvykle přežijeme dva dny. Pokud jej používáme jako běžný mobil, výdrž se prodlouží na čtyři až pět dnů. Tak nízká zátěž je však u přístroje tohoto typu neobvyklá.

Telefonování a zprávy – s klávesnicí to jde jako po másle

Treo 680 je schopné fungovat ve všech čtyřech GSM pásmech. Podporu UMTS však nabídne až Treo 750v. Co se dalších hardwarových výkonů týče, Treo 680 se opět nenechá zahanbit. Kvalita hovoru je bezproblémová, integrování antény na tom, zdá se, nic nezměnilo. Treo rovněž dovede být při hovoru velmi hlasité, což znamená, že protistraně budete rozumět i ve velmi hlučném prostředí. Rovněž hlasitost vyzvánění Trea může být hodně vysoká.

V dnešní době je poněkud s podivem, že přístroj standardně nepodporuje MP3 vyzvánění, ale tento neduh lze snadno dořešit některou z externích aplikací, existuje i freewarové řešení.

Výraznějším nedostatkem je absence filtrování hovorů. Nápravu lze provést pouze použitím některé komerční aplikace. Získáme tak většinou i funkčnost klasických vyzváněcích profilů, které Treo také nezná. Přístroj lze pouze utlumit přepínačem vyzvánění na vrchní straně telefonu. Ten je však snadno přístupný a lze jen nahmatat i pokud máte Treo v kapse.

Telefonní seznam Trea je kvalitní. Ke kontaktům si můžete přidat nespočetné množství údajů, pokud by vám náhodou nějaká políčka chyběla, není problém je přidat. Nově lze u Trea přidávat ke kontaktům i fotografie, nechybí ani možnost nastavení individuálního vyzvánění. Do seznamu se dostanete buď z Launcheru, nebo z telefonní aplikace. Na její Today obrazovce stačí začít psát a telefon se ihned přepne do adresáře a začne vyhledávat záznamy odpovídající zadávanému řetězci znaků.

Povedená klávesnice Trea přímo vybízí k psaní zpráv. Aplikace Messaging má na starosti správu SMS a MMS zpráv. Její ovládání je opět velmi promyšlené a pohodlné. Příjemce zadáváme tak, že opět rovnou začneme psát do patřičného okna a telefon hledá kontakt, který zadanému řetězci vyhovuje. Tedy žádné přepínání do adresáře a zpět - vše pěkně přímo v aplikaci.

Typ zprávy záleží na obsahu. Velmi příjemnou funkcí je možnost řazení zpráv od jedné osoby do podoby konverzace. Vždy vidíte i zprávu, kterou jste příjemci odesílali vy – připomíná to práci s běžným instant messengerem. Nepřekvapí možnost vytváření předdefinovaných zpráv a odpovědí. Možnost odmítnutí hovoru s následným odesláním vysvětlující SMS je naopak velmi milým řešením.

Zabudovaná klávesnice předurčuje Treo také k psaní emailů. Vestavěný emailový klient VersaMail si poradí i s přílohami jakéhokoli typu, což je chvályhodné. Palm dokonce vydal i update, který umožní používat Push Email technologii.

Organizace a data – chybí nejmodernější technologie

V datové výbavě má Treo 680 asi největší mezery. Cizí mu je již zmiňovaná podpora sítí třetí generace, chybí i Wi-Fi. Pro mobilní datování si tak musíte vystačit s GPRS/EDGE. Tady má prostě konkurence většinou navrch. K počítači Treo připojíte kabelem, pomocí infraportu nebo přes Bluetooth 1.2. U Bluetooth se ovšem projevuje jedna nectnost operačního systému – nezvládá klasický multitasking.

Ve většině případů to nevadí a systém a aplikace dovedou toto omezení obejít, ale v případě Bluetooth tomu tak není. Treo tak sice může být spárováno s více zařízeními, ale v jednu chvíli může být aktivní pouze jedno. To má za následek například to, že pokud používáte Bluetooth navigační modul a zároveň Bluetooth sluchátko, při příchozím hovoru, který přijmete do sluchátka, nebude navigace fungovat. Po skončení hovoru se navigace opět rozběhne.

Treo má v oblasti dat ještě jednu nevýhodu. Na rozdíl od konkurence standardně nepodporuje USB Mass Storage. Nedostatek lze opět řešit externí komerční aplikací. Palm by na tomto měl zapracovat, protože toto je chyba trestuhodná.

Uživatele potěší vestavěný webový prohlížeč Blazer, který je konečně použitelným řešením. Zvládá dokonce i zabezpečené stránky. Treo 680 standardně obsahuje aplikaci Documents To Go v8.002. Ta umožňuje jak prohlížení, tak editaci dokumentů z MS Word a Excel, prohlížet lze i prezentace z PowerPointu.

Vestavěný kalendář a úkolovník jsou opět na velmi vysoké úrovni, zde Palm na konkurenci nijak neztrácí. Nechybí ani poznámky, díky dotykovému displeji mohou být i kreslené. Aplikace World Clock pak nabízí správu časových údajů, zobrazuje i čas na dalších dvou zvolených místech světa. Zároveň spravuje budík, který ovšem není opakovaný. Rovněž stopky nebo minutka jsou Palmu cizí. Zde opět Palm ponechává prostor pro „dodělej si sám“. Nechybí jednoduchá kalkulačka, ovšem opět existují daleko lepší freewarová řešení. Treo nabízí samozřejmě i hlasový záznamník.

Zábava a multimédia – prostor pro vlastní fantazii

V oblasti multimédií ponechává Palm již poněkud tradičně velký prostor pro uživatelská vylepšení. Tak například, přístroj standardně nabízí přehrávač hudby, již ne však videa, vestavěná aplikace pro správu obrázků také není zrovna nejlepším řešením. Situaci opět zachraňují aplikace třetích stran, mezi nimi i velmi kvalitní freeware.

Doinstalovávané programy si pochopitelně ukrojí něco z vestavěné paměti zařízení. Treo 680 v praxi nabízí zhruba 67MB uživatelsky přístupné RAM paměti typu NVFS. Na první pohled se to může zdát málo, ale pro Palm OS aplikace je 67 MB více než dostačující. Oproti Treu 650 narostla vestavěná paměť téměř trojnásobně. Treo 680 je také jedním z prvních Palm OS zařízení, které si bez problémů poradí s vysokokapacitními SDHC kartami.

Co se her týče, v základu nabízí Treo 680 dvě. První je klasický Solitaire, druhou hrou je populární Bejewled od Astraware. Další hry si již musí uživatel doinstalovat sám.

Palm si mohl prakticky odpustit vestavěný fotoaparát. Rozlišení VGA totiž dnes již nikoho nenadchne, naopak mnozí zákazníci by uvítali verzi bez fotoaparátu. Kvalitu obrázků snad nelze ani hodnotit, jejich rozlišení je předurčuje jen k prohlížení na displeji telefonu. Možnosti nastavení fotoaparátu jsou téměř nulové. Fotí se s ním klasicky na výšku, jako spoušť slouží potvrzovací střed navigační klávesy. Pořízené fotografie jsou orientované na šířku. Jedinou výhodou fotoaparátu je, že je velmi rychlý a lze s ním „sekat“ jeden snímek za druhým.

Shrnutí – jednoduše funkční

Palm Treo 680 má řadu nevýhod. Nedostatky v softwarové výbavě lze většinou řešit, ne každý uživatel tomu ale chce věnovat čas. A chybějící USB Mass Storage, filtrování hovorů nebo vyzváněcí profily nelze přístroj naučit jinak, než koupí komerčních aplikací. Nenadchne ani vestavěný fotoaparát. Jenže má i spoustu argumentů ve svůj prospěch. Především výbornou klávesnici, skvělé ovládání a uživatelskou přívětivost mu může konkurence závidět. Rychlý a stabilní operační systém je v dnešní době také poněkud raritou. Uživatelé Trea 650 uvažující o upgradu získají o trochu více, než jen integrovanou anténu a větší paměť. Například vylepšený webový prohlížeč, emailový klient, celkově lépe dotažené ovládání, nebo podporu vysokokapacitních paměťových karet mohou být důvodem k upgradu. Treo 680 je jednoduše funkční komunikátor - žádná multimediální hračka, ale pracovní nástroj. Argumentem pro je i technická podpora. Každý registrovaný zákazník totiž získá 90 dní telefonické podpory zdarma. Naopak odradit některé zákazníky může cena. Ta se totiž pohybuje na stejné úrovni, jako třeba u Nokie E61, která nabízí podporu UMTS a Wi-Fi.

Proč koupit? výborné ovládání

kvalitní klávesnice

dotykový displej s vysokým rozlišením

rychlost práce a stabilita Proč nekoupit? chybí Wi-Fi

nemá USB Mass Storage

chybí filtrování hovorů a profily

slabý fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 11 066 Kč



