V Japonsku ovládl i-mode již 20 miliónů lidí

Japonský standard pro přístup k internetu pomocí mobilního telefonu, tzv. i-mode, k sobě již připoutal 20 miliónů Japonců. Tato služba má v Zemi vycházejícího slunce velký úspěch a suverénně tak přebíjí evropský WAP, který se stále ještě pohybuje na okraji zájmu běžných uživatelů. Překročení hranice 20 miliónu i-mode uživatelů oznámil o víkendu největší japonský operátor NTT DoCoMo.

Pád hranice dvou desítek miliónů zástupci firmy DoCoMo předpovídali již předem, neboť pravidelný denní přírůstek uživatelů i-mode činil v posledních týdnech pravidelně 40-50 tisíc. Uživatelé jsou touto službou nadšeni již od jejího spuštění před dvěma roky a také její obliba udělala ze společnosti DoCoMo nejcennější japonskou firmu.

I-mode umožňuje lidem prohlížet internet, obsluhovat svůj e-mail a využívat dalších specifických služeb, jako je zasílání pohlednic nebo hraní her, to vše na displeji mobilního telefonu. Více o fungování a oblibě i-mode naleznete v článcích Japonsko šílí po mobilech, Nahradí japonský iMode evropský WAP? Čím se liší? a DoCoMo "dává" Internet na nové mobilní telefony.

DoCoMo by se také mělo stát prvním operátorem na světě, který spustí svou síť třetí generace (3G). Mělo by k tomu dojít 31. května 2001, přestože pokrytí bude zatím omezené a síť nebude ještě nabízet zdaleka všechny služby, které by mohla. Na ně si budou muset Japonci ještě chvíli počkat. Toto čekání však nebude zřejmě nikoho bolet, neboť neustálé inovace v technologii i-mode přinášejí množství nových služeb, a to běžným uživatelům, ne jen několika vyvoleným, kteří si pořídí 3G terminál.