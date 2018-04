V Japonsku bude za pár měsíců televize v mobilu

V prosinci tohoto roku bude ve třech japonských městech - Tokiu, Osace a Nagoji - spuštěno terestriální (šířeno pozemními vysílači) digitální televizní vysílání. Toho chtějí využít i výrobci mobilních telefonů a plánují uvedení telefonů schopných televizní signál přijímat a reprodukovat. Jako první se vytáhla společnost Sanyo, která představila prototyp mobilního telefonu s televizním tunerem. Sanyo se ale primátem prvního „televizního mobilu“ chlubit nemůže. Předběhl jej konkurent z druhého břehu Japonského moře, jihokorejský Samsung, který svůj mobil s TV MIT-M400 představil již minulý měsíc (podrobné informace najdete v tomto článku). Oba přístroje pracují ve standardu CDMA 2000 1x, ale není nám známo, že by Samsung prodával své mobily v Japonsku, takže přímým konkurentem Sanya asi nebude. Sanyo by se naopak mělo obávat společnosti NEC, která oznámila přípravu TV mobilu taktéž před měsícem.

Zatím bez jména

TV mobil Sanya zatím nemá žádné konkrétní označení. V Japonsku se mobilní telefony značí podle operátora a pak má jedno typové označení více telefonů různých výrobců. Příkladem budiž nová řada 505 operátora NTT DoCoMo, kde každý model má stejné typové číslo, ale podle výrobce se liší první písmeno v označení (D505, SO505, N505 a tak dále). Nové Sanyo ale u DoCoMa pracovat nebude, tento operátor síť CDMA 2000 1x neprovozuje, pravděpodobnější je použití v síti operátora KDDI, jehož síť pracuje právě ve standardu CDMA 2000 1x.

Hned několik antén

Nejen příjmem televizního vysílání (standard ISDB - T digital terrestrial) je nový model Sanya zajímavý. Aby byl televizní obraz čistý a jasný, musí být telefon vybaven kvalitním displejem. V případě Sanya se jedná o displej OLED, který má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Pro porovnání nabízíme tento odkaz, kde si můžete prohlédnout první displej OLED v GSM telefonu, který se u nás začne prodávat na podzim. Televizní program bude možné na tomto displeji sledovat jak ve vertikální, tak horizontální poloze. Dobrý signál televizního příjmu potřebuje i dobrou anténu. Sanyo má proto jednu speciální pevnou TV anténu a jako druhá anténa bude sloužit kabel od osobní HF sady (anténa pro příjem signálu mobilu je zvlášť). Podobně využívají HF sadu i některé GSM mobily s rádiem.

Nahrává jako video

Pokud byste neměli čas sledovat televizní program v reálném čase, nemusíte se obávat, že byste o něj přišli. Sanyo vám jej nahraje. Má k tomuto účelu vnitřní paměť o velikosti 128 MB. Nahrát můžete až třicet záznamů, které můžete naprogramovat jako doma na videu. Telefon tak samozřejmě zvládá i přehrávání videa ve formátu MPEG 4, kdy dokáže přehrát 15 snímků za sekundu. Videozáznam si ale můžete pořídit i sami, telefon má integrovanou kameru s rozlišením 110 000 pixelů a samozřejmě umí i statické fotografie. Rozměry telefonu jsou 105 x 50 x 30 milimetrů a hmotnost televizního mobilu je 150 gramů včetně Li-Ion baterie o kapacitě 960 mAh.

Ještě vydržte - příliš "žere"

Bohužel, na mobil s televizí si ještě pár měsíců počkáte. Jak sám tvrdí Tetsuhiro Maeda - ředitel Planning & Enginnering Telecommunications Co. Ltd, „největším problém je zatím spotřeba energie. Potřebujeme se dostat na hodnotu 24 hodin pohotovostní výdrže s deseti minutami hovoru a hodinou sledování televize.“ Z tohoto prohlášení je zřejmé, že zatím telefon skoro nic nevydrží, takže si s ním mnoho televizních programů neužijete o telefonování ani nemluvě. Jedině snad doma s nabíječkou v síti, pak je ale asi praktičtější sledovat normální televizi. Díky problémům se spotřebou se není čemu divit, že první diváci televize sledující programy na mobilu se v japonských ulicích objeví až na začátku roku 2005. U nás to rozhodně dříve nebude, ale jednoho dne se jistě dočkají i tuzemští televizní maniaci. S televizí v mobilu jim už žádný program neuteče.