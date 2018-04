V jaké továrně se vyrábí AK47?

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese.

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 9. srpna 2004 – pátek, 13. srpna 2004

pondělí, 9. srpna 2004

Siemens S65 - high-end za výhodnou cenu (recenze)

Nový Siemens S65 si vzal to nejlepší od svých sourozenců - modelů CX65 a M65 a v elegantním balení k tomu přidal 1,3 megapixelový fotoaparát, Bluetooth a podporu paměťových karet. Milým překvapením pak bude zaváděcí cena novinky.

vydáno: pondělí, 9. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 74 příspěvky, poslední: 13. srpna, 15:15:57



Siemens S65 - fotogalerie displejů, fotografie, video a práce s PC

Ve druhé části recenze si můžete prohlédnout fotogalerii displejů telefonu, pořízené fotografie, videonahrávky a program pro práci a synchronizaci s osobním počítačem Mobile Phone Manager.

vydáno: pondělí, 9. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 9. srpna, 20:27:47



Nový Philips 655 - atraktivní design pro véčko (první informace)

Překvapení od Philipsu neberou konce. Dalším novým modelem je zajímavé véčko Philips 655. Výrobce jej zatím nepředstavil, přesto vám již dnes můžeme nabídnout jeho první fotografie a základní technické parametry.

vydáno: pondělí, 9. srpna 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 10. srpna, 18:38:29



Siemens S65 vs Nokia 7610 - porovnání pořízených fotografií a videa

Dva mobily s megapixelovým fotoaparátem na našem trhu jsou Nokia 7610 a Siemens S65. Který z nich fotí lépe a který naopak nabízí lepší videonahrávky?

vydáno: pondělí, 9. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 12. srpna, 13:46:59



úterý, 10. srpna 2004

Sdílejte si své CDMA připojení!

Objevili jsme zlepšovák pro rychlý internet od Eurotelu. Chcete například používat s CDMA VoIP telefon nebo PDA s wifi? Žádný problém, pokud použijete postup, který vám nyní nabízíme. Pouze musíte dát pozor, abyste neporušili Všeobecné podmínky společnosti Eurotel.

vydáno: úterý, 10. srpna 2004

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní komunikace

diskuse: 30 příspěvků, poslední: 13. srpna, 13:22:38



Motorola E1000 - dva fotoaparáty nejen pro UMTS (první informace)

Motorola by měla na podzim začít prodávat nový model E1000, který nabídne také podporu sítí třetí generace UMTS. Novinka je vybavena mimo jiné 1,2 MPX fotoaparátem a QVGA displejem.

vydáno: úterý, 10. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 11. srpna, 7:37:37



TELeKONOM - Šest z deseti domácností má pevnou linku

Společnost Tiscali chtěla odejít z České republiky; Eurotel spustil CDMA; Telecom představil nový ADSL tarif; Bivideon chce odkoupit zbytek akcií Českých radiokomunikací; Reklama na mobily stála přes 120 miliónů

vydáno: úterý, 10. srpna 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 10. srpna, 9:30:04



Antispamový zákon se týká i mobilních operátorů

"Spam to nevyřeší a s vaničkou se vylévá i dítě," říká o novém antispamové zákonu Oldřich Bajer, spolumajitel portálu Centrum.cz. Zákon, který nyní čeká na prezidentův podpis, má omezit rozesílání nevyžádaných reklamních e-mailů a SMS zpráv (takzvaného spamu). Zároveň však může připravit firmy nabízející e-mailové schránky zadarmo o část příjmů.

vydáno: úterý, 10. srpna 2004

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Operátoři

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 12. srpna, 20:07:58



středa, 11. srpna 2004

Motorola V80 – kolotoč na pouti (recenze)

Na náš trh přichází nová ryze stylová Motorola V80. Stylovost ale neznamená, že by byl telefon ošizen na výbavě. Naopak, telefon umí přesně to samé, jako současný TOP model Motorola V600. Kdo nechce splynout s davem, jistě musí tento telefon zahrnout do výběru.

vydáno: středa, 11. srpna 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 11. srpna, 20:47:02



CDMA 1xEV-DO – nahlédněte pod pokličku mobilního internetu (druhá část)

Připravili jsme pro vás sérii článků, v kterých se budeme podrobněji této technologii věnovat. V dnešním díle se podíváme na Protokol Stack, Forward link, adaptivní volbu modulace a přenosové rychlosti.

vydáno: středa, 11. srpna 2004

autor: Petr Vokáč ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 15 příspěvků, poslední: 13. srpna, 15:40:42



Modrá cesta s Bluetrekem

Bluetooth sluchátko Bluetrek G2 společnosti Innovi není na českém trhu nováčkem. Svým designem a velikostí je to velmi zajímavý přístroj, který za příjemnou cenu splní vaše očekávání. Zmíníme se i o Bluetooth donglu pro telefony bez této technologie.

vydáno: středa, 11. srpna 2004

autor: Marek Kuchařík ...další články tohoto autora

rubrika: Bluetooth

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 13. srpna, 12:49:57



Motorola V80 - displej, fotoaparát, porovnání (fotogalerie)

Prohlédněte si fotografie velmi výrazného podsvícení Motoroly V80, fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem a také obrázky, na kterých můžete porovnat novou Motorolu s dalšími modely výrobce a i s jinými telefony na trhu.

vydáno: středa, 11. srpna 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 11. srpna, 9:26:57



čtvrtek, 12. srpna 2004

Philips 755 - revoluce v ovládání mobilu (první dojmy)

Philips za nedlouho uvede na trh zajímavou novinku. Model 755 má asi jako vůbec první klasický mobil v Evropě dotykový displej. Ten slouží jak pro úpravu obrázků v propracovaném editoru, tak pro téměř kompletní ovládání telefonu.

vydáno: čtvrtek, 12. srpna 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 13. srpna, 10:20:53



Wonu AK47 - kupujete mobil nebo Kalašnikov? (preview)

Jihokorejská společnost Wonu je v Evropě téměř neznámá. Přitom vyrábí slušnou paletu zajímavých mobilů pro sítě GSM. Aktuálním hitem v její nabídce je model AK47.

vydáno: čtvrtek, 12. srpna 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 12. srpna, 16:58:23



Největší výrobci zavírají továrny (druhá část)

Pokud se domníváte, že Sony Ericsson T200, T230 nebo Motorolu C300 vyrobil ten, kdo je uvedený na krabici, tak se bohužel mýlíte. Ve skutečnosti některé modely pochází od třetích výrobců označovaných jako OEM nebo ODM.

vydáno: čtvrtek, 12. srpna 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 12. srpna, 8:13:43



Philips 755 - displej, fotoaparát (fotogalerie)

V druhé části článku věnovaného Philipsu 755 vám nabízíme 56 fotografií displeje tohoto telefonu, fotografie pořízené telefonem a také další fotky samotného telefonu, které se do první části článku nevešly.

vydáno: čtvrtek, 12. srpna 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 12. srpna, 13:16:45



pátek, 13. srpna 2004

Philips 355 - multimédia, která koupíte za hubičku (recenze)

Philips 355 je aktraktivně tvarovaný low-end, který nabízí barevný displej a integrovaný fotoaparát. Philips 355 by se měl líbit především mladším uživatelům, kteří také ocení Javu a mixážní program BeDJ.

vydáno: pátek, 13. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Philips



Zisky operátorů stále rostou (analýza trhu)

T-Mobile včera zveřejnil výsledky svého hospodaření, tím byly výsledky našich mobilních operátorů kompletní a dnes si můžete prohlédnout analýzu našeho mobilního trhu.

vydáno: pátek, 13. srpna 2004

autor: ČTK , ČIA , David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy-služby operátorů

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 13. srpna, 17:06:07



Philips 355 - fotogalerie displejů a pořízených fotografií

Prohledněte si fotogalerii displejů a fotografií pořízených Philipsem 355. Philips 355 má displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a integrovaný fotoaparát s rozlišením CIF.

vydáno: pátek, 13. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Philips



Operátoři připravili olympijské SMS a MMS

Olympiáda začíná dnes a už teď víme, že bude vrcholem letošního sportovního roku. Po SMS a MMS zpravodajství z MS v hokeji a ME ve fotbalu nám naši operátoři přichystali další možnosti, jak se dovídat o dění v Řecku.

vydáno: pátek, 13. srpna 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů



