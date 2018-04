V Holandsku jsou další 2 DCS1800 spektra přidělena

, aktualizováno

Jak probíhalo udělování licencí na DCS1800 sítě v Holandsku a jak to vypadá, když vše jde plynule beze spěchu se můžeme dozvědět v tomto článku. Je to krátká zpráva o tom, jak jde všechno dobře a hladce, když se plánuje dlouhodobě do předu a ne na poslední chvíli.