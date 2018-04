V Eurotelu stoupá vánoční horečka, Go sady budou jen za 25 Kč

Ve dnech od 29.11. do 31.12.2004 si mohou zákazníci zakoupit malou Go sadu za zvýhodněnou cenu 25 Kč, a navíc při prvním dobití této Go SIM karty získají bonus ve výši 100 % dobíjené částky. Bonus může dosáhnout výše až 1000 Kč.

Malé Go sady mají přednabitý kredit 25 Kč a přednastavený tarif Fun Go. Jsou označeny speciální samolepkou. Bonus 100 % částky na první dobití bude automaticky připočten, pokud první dobití SIM karty prostřednictvím kteréhokoliv dobíjecího kanálu proběhne do 30.6.2005.

Kromě bonusového kreditu mohou zákazníci stále získat až 300 volných minut za 1 Kč měsíčně na volání po dobu 6 měsíců, či některou z dalších výhod – balíček 60 volných minut za 1 Kč měsíčně na půl roku, nebo 10 volných SMS pro každého, kdo tuto SMS hru bude hrát. . Všichni noví zákazníci se také navíc mohou zúčastnit velké vánoční SMS hry, kterou již vyhlásila společnost Eurotel. V této hře mají příležitost vyhrát jednu ze 3 hlavních výher - automobil BMW X3, nebo další atraktivní ceny.