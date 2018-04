V ČR už je deset miliónů aktivních SIM karet

Počet SIM karet do mobilních telefonů činil v České republice ke konci června 10,075 milionu kusů. Z toho Eurotel zaujímá 43procentní podíl, T-Mobile 40procentní podíl a Český mobil 17procentní podíl. Mobilní telefon tak teoreticky mělo 98,7 procenta obyvatel ČR. Vyplývá to z údajů mobilních operátorů.

Naproti tomu z šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) provedeného ve čtvrtém kvartálu loňského roku na vzorku 8,5 tisíce lidí vyplývá, že mobilní telefon pro soukromé účely používá 66 procent obyvatel starších 15 let. Podle zjištění ČSÚ je mobilní technologie nejpopulárnější u osob ve věku 15 až 44 let, které používají mobilní telefon z 82 až 87 procent. Naopak mobil využívá jen zhruba 20 procent občanů starších 65 let.

Rozdíl v tvrzení operátorů a ČSÚ mimo jiné spočívá v odlišné metodice operátorů při vyřazování neaktivních SIM karet z evidence zákazníků. Český Mobil vyřazuje předplacené karty, z nichž uživatel nevolal po dobu šesti měsíců, T-Mobile tak činí po roce a Eurotel po 18 měsících. Navíc přibližně 15 procent uživatelů má více než jednu SIM kartu.