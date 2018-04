V Číně už telefonuje téměř miliarda lidí

Ráj pro operátory. Tak by se dal ve stručnosti charakterizovat současný telekomunikační trh v Číně. Mobilní telefon zde podle nejnovějších statistik používá již 627 milionů obyvatel, pevnou linku pak vlastní zhruba 352 milionů lidí. To je dohromady 979 milionů telefonujících.

Pokud si čínští operátoři udrží stejné tempo vábení nových zákazníků i v roce 2009, mohli by dosáhnout obdivuhodného počtu zákazníků. Do jedné miliardy jim totiž nyní zbývá "pouhých" 21 milionů lidí. Při pohledu do loňských statistik zjistíme, že právě tolik uživatelů jsou čínské telekomunikační společnosti schopné nalákat ani ne za půl roku.



Čím dál populárnějším se v Číně stává také internet. Přes všechna omezení a cenzuru, která na čínském internetu stále panuje, se k němu připojuje téměř 300 milionů obyvatel. Internet tvoří také významnou složku v celkových příjmech tamních operátorů, a to zhruba jednu třetinu.