V Číně jdou padělané telefony na odbyt

Za rok 2004 se na čínském trhu prodalo 15 milionů padělaných a ilegálně dovezených mobilních telefonů, což představuje téměř 8 procent celého trhu. Informoval o tom čínský server Sina.com. Do tohoto počtu patří také telefony z druhé ruky zabalené do nových krytů a prodávané jako nové. Padělané telefony vážně škodí především místním značkám, které své modely nabízejí za podobné ceny. Jedná se o segment nejlevnějších přístrojů s cenou v přepočtu do 3 000 Kč. Čínští výrobci ztratili na svém domácím trhu podíl z 50 procent v roce 2004 na 39 procent v letošním roce.