V Českých Budějovicích se bude za MHD a parkování platit mobilem

Novinářům to řekla náměstkyně primátora Ivana Popelová. Zatím půjde o dvouletý pilotní projekt. Podobný systém podle náměstkyně před časem zavedl Liberec.

Služba je podle Popelové jednoduchá. Člověk, který bude chtít za jízdné v městských autobusech a trolejbusech nebo za parkování platit mobilem, se nejprve zaregistruje a zvolí si přístupový kód. Na svůj účet poté složí peníze, jimiž bude za služby platit, respektive se mu budou pokaždé z konta odečítat.

"Například při koupi parkovacího lístku zadá do mobilu SPZ auta, město, zónu a délku parkování. Platbu potvrdí bezpečnostním kódem a automaticky prostřednictvím krátké textové zprávy obdrží kupon s informací o zaplacení. Strážník si pak přes mobilní telefon ověří, zda majitel auta parkovné skutečně zaplatil," uvedla Popelová.

Radnice si už vybrala dodavatele technologie. Za zřízení systému zaplatí přes dva miliony korun, dalších 80 tisíc korun měsíčně bude stát provoz této služby. Jde o systém podobný čipovým kartám, kterými lze platit vstupné do divadel nebo poplatky městu.

Magistrát zvažoval rovněž platbu pomocí SMS zpráv. To by ale podle Popelové bylo výrazně dražší. "Pořizovací náklady systému jsou sice nízké, nicméně jen transakční poplatky odčerpají 15 až 44 procent za jednotlivou platbu. Znamenalo by to, že by dopravní podnik musel z jízdenky třeba za 12 korun odvést 44 procent provozovateli," uvedla.

Naproti tomu poplatek za přenos dat se pohybuje mezi čtyřmi až šesti procenty a vybraná technologie úhradu textovými zprávami umožňuje.

Město odhaduje, že v prvním roce provozu se do systému přihlásí deset procent uživatelů, v dalším pak 20 procent. Za jízdenky a časové kupony by se mělo v začátku vybrat 12,8 milionu korun, dalších 1,7 milionu korun za parkovné. V roce 2010 je očekávaný výběr na jízdném 15,8 milionu a na parkovném čtyři miliony korun.

Pokud se služba osvědčí, magistrát nevylučuje, že mobilem by šlo hradit i poplatky u lékaře nebo nahlížet do bodového konta řidiče.