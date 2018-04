V Česku volá přes internet polovina domácností. Jsme evropská špička

Celkem s pomocí internetu volá v unii přibližně 22 procent evropských domácností. V Česku to je ale zhruba polovina domácností. Lépe jsou na tom už prý jen v Lotyšsku (58 procent) a Litvě (51 procent).

Průzkum byl proveden mezi přibližně 27.000 domácnostmi napříč Evropou. Jeho výsledky ukázaly různé nové spotřebitelské trendy v evropských telekomunikačních službách. Zvýšená soutěž a konkurence prý Evropanům zajistily větší možnosti volby.

Kromě rostoucího zájmu o volání přes internet se to projevuje třeba v tom, že se už téměř čtvrtina unijních domácností (24 procent) vzdala pevné linky ve prospěch mobilních telefonů. Obecně se dá říct, že zatímco ve starých zemích unie je to zhruba u pětiny domácností, tak v nových členských zemí po rozšíření v roce 2004 se to týká 39 procent domácností.

Stále více lidí a domácností podle výsledků průzkumu také využívá bezdrátového připojení k celosvětové síti, například prostřednictvím satelitních sítí či mobilních telefonů. Tento trend je podle komise patrný právě třeba v Česku, na Slovensku či v Rakousku a Itálii.