V Česku vám iPhone nikdo oficiálně neopraví. Vše se řeší výměnou

"Jelikož je přístroj nerozebíratelný, veškeré opravy jsou řešeny výměnou za nový kus," uvedl autorizovaný servis GSMobile na dotaz, proč je nezáruční oprava telefonu tak drahá. Za výměnu si v době zamítnutí záruky účtoval 12 203 korun, nyní stačí prý už jen asi 5 500 korun.

Důvodem zamítnutí reklamace nefunkčního mikrofonu byl vnik cizí tekutiny do těla přístroje. Majitelka si je ale naprosto jistá, že telefon žádné tekutině vystaven nikdy nebyl. Servis vychází z indikátorů vlhkosti, které jsou viditelné i bez rozebrání telefonu.

U iPhonu jsou tyto indikátory umístěny v konektoru sluchátek a nabíjení. "V případě poškození vlhkostí jsou tyto proužky zbarveny do červena," vysvětlil servis. Stejné indikátory používají i ostatní výrobci, uživatelé si ale už dlouho stěžují na jejich přecitlivělost. - čtěte Myslíte si, že máte telefon v záruce? Nebuďte si zas tak jisti

Nečekaně složitá reklamace

Telefon koupený v září 2008 na smlouvu na dobu neurčitou si navíc T-Mobile ponechal déle, než udává zákonná lhůta 30 dní. Do reklamačního řízení byl přístroj přijat 23. 4., navrácen byl až krátce poté, co jsme se o případ začali zajímat - 26. 5. Prodejna, ve které majitelka telefon reklamovala, navíc velmi špatně komunikuje: nelze se tam dovolat.

Po navrácení přístroje majitelce telefonu nezbývalo nic jiného, než se obrátit na neoficiální servisní místo. S podezřením, že jde o vadný mikrofon, uvedl servis předpokládanou cenu opravy asi jeden tisíc korun. Nakonec zde ale byla zjištěna vadná základová deska. "Pravděpodobně jde o výrobní vadu telefonu," uvedl servisní technik, který přístroj opravoval. S vnikem tekutiny tedy závada nemá nic společného.

Jenže oficiální servis má jasné stanovisko: "Technikem byla u tohoto přístroje zjištěna oxidace." Vychází přitom jen a pouze ze zmíněných indikátorů vlhkosti, jelikož, jak již bylo řečeno, telefon nesmí rozebírat. "Vyjádření servisu nejsme oprávněni zpochybňovat; jde o standardní a také jediný postup," uvedla za T-Mobile jeho mluvčí Martina Kemrová.

Obrana téměř neexistuje

Dle oslovených právníků je ale naprosto absurdní, že se servis řídí pouze zabarvenými štítky. Obrana zde navíc prý téměř neexistuje. "Pokud autorizovaný servis nemůže do telefonu zasáhnout, soudní znalec by nemohl oficiálně prokázat, že závada neměla s vlhkostí nic společného. Respektive by toto prokazování bylo extrémně složité, navíc i časově a finančně náročné," vysvětlil Marek Hrouza, jeden z oslovených právníků.

Majitelce tak v tuto chvíli doporučuje využít nezáruční výměny telefonu a zaplatit tak dalších 5 500 korun. "Nebo si nechat vypracovat expertizu a vstoupit se servisem do sporu," uvedl Hrouza. "Jak ale říkám, pokud poškozené nejde o jakési morální zadostiučinění, tento finančně a časově náročný postup se v tomto případě nevyplatí," upřímně dodal.