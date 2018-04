V Česku se možná brzy objeví čtvrtý operátor

Dodal však, že pravděpodobnost úspěchu dalšího hráče na vysoce saturovaném trhu je poměrně nízká.

Podle Dvořáka existuje sada kmitočtů, které by mohly být pro fungování další mobilní sítě uvolněny. "V této chvíli si nejsme jisti, zda je to taková sada, která by umožnila vybudování rovnocenné sítě, ale to je zatím jen předběžné hodnocení," dodal.

V současné době mají Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone CR dohromady přes 11,5 milionu zákazníků, což odpovídá 112 telefonním číslům na 100 obyvatel. "Jsou tu tři silní světoví hráči a myslím, že čtvrtý operátor bude mít objektivně ztížený vstup na trh," uvedl Dvořák.

"Existující množství kmitočtů umožňuje další rozšiřování mobilních sítí, velkou otázkou je však ekonomický prostor pro případného dalšíhooperátora," podotkla mluvčí T-Mobile Martina Kemrová.

Úřad se bude zabývat i problematikou umožnění vstupu virtuálním mobilním operátorům, kteří by nabízeli služby na infrastruktuře stávajících operátorů.

Podle Dvořáka v oblasti regulace vstupu virtuálního poskytovatele nic nebrání, ale musí se dohodnout s operátory, kteří nejsou další konkurenci příliš nakloněni. V minulosti se o virtuální mobilní služby zajímala například společnost GTS Novera.

Virtuální operátor, který by nemusel budovat novou síť, by měl podle analytika Patria Finance Tomáše Gaťka větší šanci uplatnění na trhu než další plnohodnotný provozovatel mobilní infrastruktury. "Virtuální operátor by se ale musel zaměřit na specifický segment. Získání výrazného tržního podílu by asi ale bylo hodně obtížné a nákladné," doplnil.

Dalšího operátora hledají i na Slovensku. Tam ale zatím působí pouze T-Mobile a Orange. Do soutěže o třetí licenci se přihllásila Telefónica, České Radiokomunikace a rakouský Mobicom. Vodafone už od svých expanzivních aktivit upustil a na Slovensko nejde. - více zde