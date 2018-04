V Česku používá mobil devět z deseti lidí nad 15 let, tvrdí nový výzkum

Soukromý telefon vlastní 88 procent populace a 16 procent má k dispozici služební mobilní telefon. Desetina obyvatel mobilní telefon nepoužívá. Jde přitom především o osoby ve věku nad 60 let a v nejnižších příjmových kategoriích.

Stále pokračuje zvyšování podílu tarifních zákazníků. Jejich počet se vyrovnává s počtem uživatelů předplacených karet, což odpovídá situaci v dalších zemích EU. Téměř všichni uživatelé z mobilů telefonují a posílají SMS, zhruba 44 procent s mobilním telefonem fotí, přibližně čtvrtina posílá multimediální zprávy, zhruba stejný podíl hraje hry a 24 procent uživatelů si přehrává hudbu.

Jednoznačně nejrozšířenější značkou mobilních telefonů v Česku je Nokia, kterou vlastní 49 procent uživatelů. Následují Sony-Ericsson se 14 procenty a Siemens se stejným podílem. Ostatní značky jako Samsung nebo Motorola dosahují v České republice tržního podílu hluboko pod deset procent. Nokii nejméně používají uživatelé ve věku do 20 let a relativně běžnější značkou je v nejstarší věkové skupině nad 60 let. Oproti tomu Sony-Ericsson je spíše "mladou značkou", která je nejrozšířenější ve věkové skupině 15 až 20 let.

Na konci prvního čtvrtletí bylo v Česku 13,1 milionu mobilních telefonů, což odpovídá více než 126 přístrojům na 100 lidí.