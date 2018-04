V Česku nový iPhone podraží, zlevnění starého se zřejmě nedočkáme

Kolik stojí iPhone Apple iPhone 3G se od uvedení prodává u našich operátorů bez jakýchkoli slev. Naopak došlo k jeho výraznému zdražení. Apple iPhone 3G byl přitom při startu prodeje v Česku levnější, než je evropský průměr, a tak mnoho kusů putovalo na vývoz - čtěte: Apple iPhone 3G je v Česku nejlevnější na světě. Operátoři nejprve zvedli ceny nedotovaných přístrojů, velmi potichu ale také zdražili dotované telefony. Paradoxně je tak iPhone 3G v současnosti výrazně dražší než při uvedení, a to téměř ve všech případech. Nedotované ceny iPhone 3G u českých operátorů (8 / 16 GB, v Kč): O2 - 14 295 / 16 795 T-Mobile - 15 999 / není v nabídce Vodafone - 13 977 / 16 377 Pokud by měl nový iPhone 3G S být ještě dražší, šlo by o jeden z nejdražších telefonů v nabídkách našich operátorů vůbec. Podle současných cen by se novinka mohla v nedotované verzi prodávat za zhruba 17 000-18 000 korun za 16 GB variantu, a 32 GB verze by se dokonce mohla dostat až na hranici 20 000.