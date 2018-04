V České republice se nejspíš schyluje k největší vlastnické změně v dějinách operátorů mobilních sítí. Pokud k ní dojde, změní se mnoho nejen pro onoho mobilního operátora, ale i pro největšího operátora pevných linek a také pro českou vládu. Transakce by mohla ovlivnit ledacos, propojováním počínaje a privatizací konče. O co jde a jaká je šance, že se to skutečně stane, o tom se dočtete v dnešním čísle.