V Cannes byly uděleny ceny GSM Awards pro rok 2002

Z rekordního počtu zájemců o GSM Awards museli letos vybírat členové poroty. "Různorodost, inovativnost a technologická výjimečnost všech přihlášených velmi ztížila výběr vítězů," prohlásil předseda GSM Asociace Rob Conway. Konečné výsledky byly vyhlášeny pozdě večer na galavečeři a oficiálně budou představené na tiskové konferenci dnes dopoledne.

Přestože v užší nominaci tří finalistů na každou z devíti cen nebyl letos žádný český operátor, jeden se přesto tak trochu může radovat. V kategorii Nejlepší aplikace v mobilní síti pro konečné uživatele (Best Consumer Wireless Application or Service) totiž získala cenu finská firma Codeonline za hru Kdo chce být milionářem. Tu mohou v České republice hrát uživatelé mobilních telefonu v síti Eurotel.

Technologická inovace (Technology innovation)

Nejlepší produkt v oblasti infrastruktury nebo v řešení sítě (Best Infrastructure or Network Solutions product) - Wireless Online (USA) za produkt ClearBeam (chytrá anténa pro GSM/GPRS)

Nejlepší koncový přístroj (Best Wireless Handset/Terminal or Handheld Device) - NTT DoCoMo (Japonsko) za mobilní přístroj FOMA (mobilní telefon 3. generace)

Aplikace a služby (Applications and Services)

Nejlepší aplikace nebo služba pro firmy (Best Corporate Application or Service) - Far EasTone Telecommunications (Tchajwan) za správu firemních vozidel

Nejlepší aplikace v mobilní síti pro konečné uživatele (Best Consumer Wireless Application or Service) - Codeonline (Finsko) za hru Kdo chce být milionářem?

Nejlepší vývojář aplikací (Best Wireless Application Developer) - Network 365 (Irsko) za mZone

Marketing a propagace (Marketing and Promotion)

Nejlepší televizní reklama (Best Television Commercial) - Sonera Corporation (Finsko) za kampaň inteligentní síť pro seniory

Nejlepší marketingová kampaň (Best Marketing Campaign) - Orange (Francie) za francouzské zpracovaní "La Mission"

GSM ve službách veřejnosti (GSM in the Community)

Přístupnost služeb (Wireless Accessibility Award) - MTN Networks (Srí Lanka) za projekt „Změna dávající možnost využívat služby GSM postiženým lidem“

Nejlepší využití mobilní komunikace v krizové situaci (Best use of Wireless for Emergency Situations) (dva vyherci) - Polkomtel (Polsko) za SMS službu pro postižené povodněmi a Ericsson (Svedsko) za program pomoci Ericsson Response Corporate Citizenship (např. v Afghánistánu)

Tři osobnosti obdržely ocenění GSM Asociace za přínos k vývoji GSM:

George Schmit - dřívější předseda GSM Asociace

Hans Smook - bývalý ředitel a předseda představenstva Orange

Mauro Seentinelli - ředitel Telecom Italia Mobile (TIM). Ten navíc převzal i další speciální cenu (Recognition Award) za úspěch m-služeb TIMu.

Posledním oceněním je cena předsedy GSM Asociace Scotta Foxe, kterou letos získala japonská firma NTT DoCoMo za vedoucí postavení v implementaci sítě 3. generace a její komerční provoz.