V Budějovicích lze nově platit za MHD a parkování mobilem. Jak služba funguje

SMS JÍZDENKA:

Zasláním SMS se slovem BUD na číslo 902 06 22 pro jízdenku na 30 minut za 22 korun nebo 902 06 60 pro jízdenku na 24 hodin za 60 korun.

V případě ztráty lze požádat o vystavení duplikátu zasláním SMS se slovem BUD na číslo 902 06 03. Duplikát obsahuje stejné informace jako originální jízdenka a stojí 3 koruny.

DATOVÁ JÍZDENKA:

Vyžaduje instalaci aplikace DZone a aktivní datovou službu "internet v mobilu". Poté je třeba nabít svůj elektronický účet. Podrobný návod ke stažení aplikace DZone i ke vhodnému nastavení telefonu naleznete ZDE.

Jízdenka se objednává přímo v aplikaci DZone a odečítají se vám za ni peníze z vašeho účtu, neposíláte SMS. Datová jízdenka stojí 14 korun s platností na 30 minut pro dospělé, 7 korun na 30 minut pro děti do 15 let, 44 korun s platností 24 hodin pro dospělé nebo

22 korun s platností 24 hodin pro děti do 15 let.

PARKOVÁNÍ:

Vyžaduje instalaci aplikace DZone a aktivní datovou službu "internet v mobilu". Poté je třeba nabít svůj elektronický účet.

Parkovací lístek se objednává přímo v aplikaci DZone a odečítají se vám za něj peníze z vašeho účtu, neposíláte SMS. Parkovací lístek stojí 30 korun za první hodinu a 60 korun za každou další v historickém centru (TARIF A) nebo 10 korun za hodinu v okolí historického centra a Lannovy třídy (TARIF B).