V Británii jsou letos vánočním trhákem mobily třetí generace

Takzvané 3G mobily mají podle některých odborníků znamenat v telekomunikacích doslova revoluci. Umožní zákazníkům mnohem vyšší rychlosti přenosu dat včetně například videonahrávek nebo dokonalejších her pro mobilní telefony.

Od těchto sítí se hodně čekalo. Ne náhodou v některých zemích včetně Británie a Německa operátoři obětovali desítky miliard dolarů na získání licencí na jejich provozování.

Jenže operátoři tak vyčerpali své síly a pak v mnoha případech neměli dostatek peněz na další potřebné investice, například do infrastruktury. Proto bylo spuštění mobilních sítí třetí generace ve většině evropských zemí několikrát odloženo a v této oblasti mají náskok Japonci.

Britové teď jako první v Evropě chtějí 3G síť konečně prosadit a žádný z operátorů na ostrovech nechce promeškat svoji šanci.

Jeden z lídrů britského trhu Vodafone proto nedávno oznámil, že hodlá svou 3G síť spustit již v listopadu a před Vánocemi bude prodávat již deset nových 3G telefonů. Firma, která investovala do licence na 20 let šest miliard liber, považuje spuštění sítě za „milník“ ve své historii. Je si však vědoma toho, že potrvá ještě několik měsíců, než se zvedne opravdová vlna zájmu o tyto modernější služby.

Podobně nechtějí promeškat příležitost ani další hráči na trhu, jako jsou operátoři Orange nebo T-Mobile, jenž ve své mateřské zemi Německu 3G síť již částečně spustil.

Jistotu již má také nový britský telekomunikační operátor se stručným, byť výstižným názvem 3. Ten již na letošní Vánoce chystá razantní útok. „Tohle budou naše Vánoce. Chci, aby se o nás hovořilo na všech vánočních mejdanech,“ troufá si na konkurenty šéf společnosti 3 Gareth Jones.

„Je to velmi pochopitelné, že budou agresivní. Bojují proti velkým, zavedeným konkurentům. Ale budou to mít těžké,“ uvedl pro zpravodajství BBC News analytik telekomunikačního trhu v Británii ze společnosti Gartner Jason Chapman.

Autor: MF DNES (bič)