V Barceloně začíná sklizeň mobilních novinek

V pondělí začíná v Barceloně veletrh 3GSM World Congress, jedna z nejdůležitějších akcí v oboru telekomunikací. Spole s březnovým veletrhem Cebit a červnovým veletrhem CommunicAsia je 3GSM World Congress ideální příležitostí pro výrobce mobilů, operátory a i ostatní telekomunikační společnosti představit to nejlepší co nabízí.

Oproti Cebitu je 3GSM World Congress určen jen odborné veřejnosti. Běžný uživatel nemá na akci přístup, ledaže by byl ochoten obětovat několik tisíc Eur za vstupenku. Mobil.cz vám tyto peníze ušetří a vše důležité budete moci sledovat u vašeho monitoru. Stejně jako v minulých letech budeme na veletrhu přítomni a o všech důležitých novinkách vás budeme okamžitě informovat.

Od pondělí 13. února můžete sledovat na stránkách Mobil.cz on-line zpravodajství z Barcelony.

Již nyní vás můžeme na některé novinky navnadit. Většina výrobců sice vše pečlivě tají, některé informace již ale nejsou tajemstvím. Letošní kongres bude ve znamení několika nových trendů. Bude to technologie rychlého přenosu dat HSDPA v sítích třetí generace. Pikantní bude sledovat prohlášení výrobců, že právě ten konkrétní má první mobil s HSDPA. Již nyní víme, že takový telefon představí hned několik značek zároveň.

Velkou budoucnost vidí výrobci ale i poskytovatelé v mobilní televizi. Opět očekáváme hned několik přístrojů schopných přijímat digitální televizní vysílání. Koho by televize nezajímala, může se těšit třeba na mobily s podporou hlasového přenosu přes WiFi. Asi nejvíc novinek budou představovat mobily pro sítě třetí generace. Budou tenké, malé, s ohromující výbavou.

Těšit se můžeme i na nové služby, možná konečně letos někdo představí onu toužebně očekávanou aplikaci, která zatím všem chybí. Operátorům, výrobcům mobilů, i poskytovatelům obsahu. O všech podstatných novinkách vás samozřejmě budeme okamžitě informovat.

Pokud se podíváme konkrétně na výrobce mobilů, tak se můžeme těšit minimálně na 20 nových mobilů. Nokia by měla představit tři nebo čtyři novinky, předběžně se ví o véčku 6131, ale bez jakýchkoliv podrobností. Hodně toho chce představit i nová značka Benq-Siemens. Mělo by se jednat o tři novinky, otázkou je, jestli mezi nimi bude některá z této čtveřice, o nichž unikly informace s předstihem.

Asi nejvíce informací je k novinkám Samsungu. Ten by měl v Barceloně ukázat mobil s digitálním televizním přijímačem, neměl by ani chybět mobil s podporou přenosu dat HSDPA, několik inovovaných modelů nižší a střední třídy, nebo také supertenký mobil pro sítě třetí generace, který má tloušťku jen 9,8 mm. Naopak tajemná zůstává Motorola, u ní zatím o žádné novince nevíme. Téměř to samé platí o LG, víme jen o modelech G220, G320 a S5300. Nevíme ale, jestli právě tato trojice modelů jsou novinky pro Barcelonu. Sony Ericsson je také tajemný, ale nějakou novinku v Barceloně představí určitě. Možná by to mohl být nástupce modelu K750i.



Zleva: Samsungy Z150, X300, X670 a P900.

Vystavovat by měly i další firmy: Nec, Philips, Sagem, Alcatel a další. I u nich lze očekávat představení nových mobilů. Jedna z novinek Sharpu upravená pro Vodafone bude mít VGA rozlišení displeje. Vše se dozvíte od pondělí na našich stránkách. Nezapomeňte je proto sledovat!