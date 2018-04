V Austrálii vyroste mrakodrap ve tvaru mobilu

Milionář a prodejce mobilních telefonů John IIhan si objednal výstavbu výškové budovy ve tvaru mobilního telefonu. Poněkud neuvěřitelnou zprávu přinesl v pátek 9. července australský Herald Sun.

Majitel impéria Crazy John’s chce 34 patrovou budovu v Melbourne jako monument svého miliardového obchodu. 110 metrů vysoký věžák by měl být vystrojen veškerým příslušenstvím, tlačítky i anténou.

Telekomunikační magnát je známý svými kontroverzními plány, například plánoval přejmenovat největší australský dostih na Crazy John’s Melourne Cup.

„Melbourne potřebuje trochu pestrosti…. a myslím, že to bude vypadat velmi dobře.“, řekl sám John IIhan a dále uvedl:

„V Paříži a New Yorku je spousta unikátních staveb, co by mělo být špatného na budově, která vypadá jako mobilní telefon?“

Podnikatel prý stále váhá, které logo jeho budova ponese. Možná se tak stane i největším reklamním předmětem na světě.

Zdroj: Herald Sun