V Arkansasu zakázali volání v restauraci

O večeři se rozhodně neodvažujte zvednout mobilní telefon v restauraci The Vineyard v arkansaském Bentonville. Majitel zakázal používání mobilů ve většině prostor, aby hlasité a dlouhé hovory nerušily večerní poklid hostů.

K zákazu se odhodlal po četných stížnostech zákazníků, kteří museli vyslechnout hlučná sdělení sousedů a stát se načas svědky rodinné výchovy nebo sporů. "Měli jsme tu terapeuta z New Yorku, který udílel manželské rady po mobilním telefonu půl hodiny a to rušilo dva sousední páry natolik, že si stěžovaly," řekla obsluhující číšnice Brittany Peacocková.

Zákaz platí zatím pro dobu večeří, ale nevztahuje se na obědy, kdy je přeci jen ruch a lidé si potřebují vyřídit naléhavé telefonáty. "Ale o večeři je tu spousta lidí, kteří mobily a jejich vyzvánění prostě nesnášejí," dodala Peacocková.

"Ruší to. Je to hlučné. Do mobilního telefonu mluvíte obvykle hlasitěji, než máte ve zvyku, a to ruší poklid restaurace," uvedl Bo Landry, jeden ze zákazníků, s tím, že hovor mu nedovolí vychutnat si jídlo. Pokud už někomu telefon v "zakázané" oblasti zazvoní, musíse odebrat pryč a vyřídit svoji agendu jinde.

Jak vidno, naše evropské problémy s rušičkami ve francouzských kinech jsou opravdu nicotné.