Uznávaný antivirus od ESETu míří do mobilů. Vyzkoušejte jej zdarma

ESET Mobile Antivirus je dostupný uživatelům zařízení s operačním systémem Windows Mobile. Těm poskytne proaktivní detekci vůči všem druhům mobilních infiltrací.

Stáhnout nový produkt můžete zdarma z této adresy.

ESET Mobile Antivirus se chlubí pokročilou heuristikou, která zabezpečuje ochranu vůči existujícím i budoucím hrozbám v reálném čase. Dle společnosti navíc nijak zvlášť nezatěžuje paměť a tím výkon mobilního zařízení.

Do smartphonu se novinka instaluje buď přímo z mobilního zařízení, nebo se přes web stáhne do počítače a pomocí počítače se nainstaluje do zařízení. Virové aktualizace získává uživatel přes internet prostřednictvím WiFi, GPRS, EDGE či po připojení k počítači.

Testující mohou své zkušenosti s betaverzí ESET Mobile Antivirus adresovat na betasupport@eset.sk. Plná verze EMAV bude k dispozici během několika týdnů.