Uživatelů internetu v mobilu prudce přibývá, operátorům tím kolabují sítě

Podle studie společnosti Cisco, která vyrábí stanice vysílající a přijímající mobilní signál, vzrostl v loňském roce celosvětový objem datových přenosů o 160 procent. Přes mobilní telefony tak proteklo stejně dat, jako se vejde na zhruba 20 milionů DVD. A více než dvojnásobný růst by měl pokračovat každý rok po dobu následujících čtyř let.

V Česku se podle údajů tuzemských operátorů loni zvýšil datový provoz v jejich sítích zhruba o šedesát procent. Střední Evropa stále patří mezi regiony, kde lidé kupují většinou přístroje, které nejsou určeny pro práci s internetem. Trend se však pomalu mění.

Na boom chytrých telefonů Česko ještě čeká „Z celkových 3,4 milionu mobilních telefonů, které se v Česku loni prodaly, spadala do kategorie chytrých mobilů zhruba jedna desetina,“ uvedla analytička výzkumné agentury Gartner Annette Zimmermannová. Pro letošek však očekává, že se zájem o tento druh přístrojů zvýší zhruba o třetinu. Podle ní si chytré telefony, tedy přístroje mající operační systém a umožňující instalaci libovolného softwaru, koupí letos 470 tisíc Čechů. „Dnes tvoří chytré mobily zhruba třetinu našich prodejů,“ potvrzuje Petr Kasa, šéf tuzemského zastoupení Nokie.

Počet lidí žádajících mobilní přístup k síti tak poroste, což je pro české operátory dobrá zpráva. Prozatím totiž nemusí řešit takové problémy jako jejich kolegové ve Velké Británii či Spojených státech.

Tamjsou telefony vyžadující neustálé připojení k síti mnohem populárnější a mají zhruba čtvrtinový podíl na mobilním trhu. Zejména v centrech velkých měst tak rapidně klesá rychlost připojení, a někdy je dokonce zcela nedostupné.

Například šéf britského operátora O2 pro deník Financial Times přiznal, že jeho firma na takový nápor internetuchtivých zákazníků nebyla připravena. Proto musela jen v Londýně investovat do nových vysílačů v přepočtu za 900 milionů korun.

Ve Spojených státech však operátoři vinu odmítají, a naopak apelují na výrobce mobilů, aby tvořili taková zařízení, která budou z pohledu datových přenosů výrazně úspornější. Míří tím zejména na firmu Apple, jejíž iPhone je z pohledu vytěžování mobilních sítí rekordmanem.

Mike Lazaridis, šéf společnosti RIM vyrábějící manažerské mobily BlackBerrry, dokonce střílel do vlastních řad. V úterý na mobilním kongresu v Barceloně varoval, že pokud všichni výrobci nezačnou dělat telefony s nízkými nároky na datové přenosy, do několika let nás čeká „datový krach“.

Současné telefony se totiž mnohdy samy od sebe pravidelně připojují na internet – například kvůli průběžnému stahování pošty – aniž s nimi uživatel cokoli dělá. Navíc síť zatěžují stahováním hudby, softwaru či v případě iPhonu načítáním map. Operátoři se proto už začínají výrobců ptát, nakolik jim nové modely vytíží sítě.