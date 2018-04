Uživatelské aplikace WCDMA systémů

Dnešní pokračování zaměříme více na praktické informace o použití WCDMA systému a hlavně na stávající popis testovací sítě Ericssonu.

V dnešní době je velice těžké odhadnout, co bude v budoucnu vedoucím produktem v technickém světě. Telefony, které přeberou některé funkce našich počítačů? Počítače, ze kterých se stanou televizory? Nebo to bude všechno naopak a navíc ještě zkombinované? Kdo ví. Jedno ale víme téměř s jistotou. Do doby, kdy se tyto otázky vyřeší, budeme zřejmě směřovat k tomu, aby naše mobilní zařízení zastávaly většinu potřebných funkcí a byly po ruce vždy a všude.

Na následujícím obrázku vidíte, co všechno budeme moci bez problémů vykonávat v komunikačních bezdrátových sítích nedaleké budoucnosti. Od klasické hlasové komunikace, přes posílání pohlednic a vizitek až po videokonference. Není to pěkná představa mobilní komunikace, nevázané na zástrčky ve zdech našich pracoven?

Hlasová komunikace

Hlasové přenosy jsou samozřejmostí pro každou komunikační síť dneška a jsou poskytovány jako standardní služby. I v testovacím systému jsou tyto služby zahrnuty. Ze začátku je systém vybaven hlasovým kodekem G.729 a hlas se přenáší 8kbit/s. Do budoucna se ale počítá s rozšířením přenosové rychlosti na 13kbit/s a s implementací GSM/EFR kodeku. Další krok za kvalitou přeneseného hlasu bude až u hranice hi-fi. To je velmi slušné uvědomíme-li si, že i telefonování s EFR nám připadá být velkým pokrokem. Co teprve, až zkusíme opravdovou hi-fi kvalitu: reálné zvuky, bez zkreslení. Je možné, že si budeme dokonci moci volit kvalitu reprodukce během hovoru podobnými tlačítky, jako například hlasitost.

Videokonferenční služby

Videokonference a aplikace, založené na stálém toku dat se budou používat s produkty jako jsou například MS Netmeeting nebo Intel Proshare a další. S těmito aplikacemi je možné například používat i vzdálený monitoring u bezpečnostních systémů. Je vidět, že s bezdrátovými sítěmi nové generace přicházejí další a mnohem větší možnosti, než známe doposud. Ericsson bude na své síti testovat kodek stálých a pohyblivých obrázků pro optimalizaci datových přenosů během videokonferencí.

Internetové aplikace

Díky podpoře datových přenosů o rychlosti 384 kbit/s bude přenos dat a tedy především internet stěžejní aplikací WCDMA sítí. Pro spoustu správců, managerů a operátorů je důležitý rychlý přístup k datům ať už na firemním intranetu nebo na internetu.

Jak jsem již uvedl v předchozím článku, jsou paketové přenosy výhodné zejména pro to, že s jejich užitím může operátor tarifikovat pouze přenesená data a nemusíte se starat, jak dlouho k vám putují.

Také se zde s největší pravděpodobností využijí tzv. push technologie, které k vám data z internetu "tlačí" na pozadí a vy nemusíte pak čekat, až se vám stránky nahrají. V praxi to znamená přibližně to, že si jednoduše "objednáte" určité stránky a ony vám budou chodit na vaše mobilní zařízení kdykoliv dojde k jejich updatu. Nejlépe se tato forma poskytování informací uplatňuje například u různých programů, předpovědí počasí, či burzovních zprávách.

Společný přístup k firemní síti

Mnoho firem dnes používá pro komunikaci intranetové sítě a přibližně stejné množství firem má zaměstnance, kterým platí mobilní telefony pro firemní komunikaci. Proč by nyní nemohly tyto firmy spojit tyto dvě věci? Když například manager vyrazí v rychlosti na schůzku a zapomene si v počítači v adresu, či jméno, není nic jednoduššího, než se telefonem připojit na intranet a potřebné informace si nahrát.

Další výhodou WCDMA systému účtování přenesených dat je například to, že zaměstnanci mohou být vzdáleně napojeni na síť i delší dobu a účtovat se jim budou pouze přenesená data. Nemusí se tedy kvůli korespondenci neustále odpojovat a připojovat a mohou být pořád připojeni k internetu.

Elektronické pohlednice přímo z digitálního foťáku

Dnešní způsob komunikace pomocí e-mailu potřebuje díky svému rychlému rozvoji rychlejší přenosové rychlosti, než je dnešních 9600 bps v GSM sítích. Dříve se emailovalo víceméně pouze prostřednictvím textu, ale dnes jsme si zvykli také posílat obrázky, videosekvence a zvuky.

Tento trend zřejmě využijí výrobci zařízení pro digitální fotografii, či jiné zpracování obrazu a zvuku. Z těchto zařízení bude možné ihned a bez potřeby přenášet data na počítač odeslat e-mailovou pohlednici. Nebo by takto bylo možné uvádět na trh digitální fotoaparáty bez pamětí, které by po vyfocení odesílaly obrázky do vaší e-mailové schránky, odkud byste si je mohli kdykoliv vyzvednout. Tak by odpadly náklady na drahé paměťové moduly. Dále by mohla být na trhu zařízení, která namísto identifikace volajícího místo čísla budou na barevném LCD displeji ukazovat jeho fotografii...

Dnešní článek o WCDMA je tímto prozatím vyčerpán a doufám, že budete sledovat další, které budou následovat.